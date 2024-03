Sci, In2theWhite sul podio. Medaglie per Galiotto e Rossi

SESTOLA

Atleti di In2theWhite sul podio ai Campionati italiani di sci alpino paralimpico Fisip, che si sono svolti dal 27 al 29 marzo a Temù in provincia di Brescia. Hanno conquistato tre medaglie nella categoria Sitting: nel gigante, argento per Federico Galiotto e bronzo per Danilo Rossi. Doppietta di Federico Galiotto col secondo posto nello slalom mentre Danilo Rossi si è classificato quarto. Nello slalom, nulla hanno potuto contro Renè De Silvestro che, dopo la Coppa del Mondo di specialità conquistata a Sella Nevea pochi giorni fa, ha messo in bacheca anche il tricolore. René De Silvestro è uno sciatore alpino, ex giavellottista ed ex pesista italiano paralimpico, vincitore di due medaglie paralimpiche, di quattro medaglie mondiali e di due Coppe del Mondo di specialità. Federico Galiotto ha vent’anni, molto bravo, e non è da meno Danilo Rossi veterano del gruppo di In2thewhite, l’associazione fondata dalla sestolese Barbara Milani, che ha l’obiettivo di aprire il mondo della neve a tutti, dai principianti ai professionisti. Soddisfattissima Barbara Milani, la campionessa di Pian del Falco di Sestola diventata maestro di sci, allenatore, istruttore nazionale e presidente di In2theWhite, che ha incitato senza sosta i suoi atleti. In2theWhite coordina anche il Centro di sci adattato Monte Cimone con il contributo della Fondazione per lo Sport Silvia Parente.

"Con questo risultato – è il commento della Milani - speriamo di avvicinarci piano piano al sogno che sono le Paralimpiadi a Cortina. Ci siamo confrontati con René De Silvestro ed è stato un gran risultatone. Però, quest’anno, il gap con lui, che è veramente un talento, si è dimezzato, quindi ci stiamo avvicinando ad avere risultati ancora più importanti. Anche l’anno scorso avevamo fatto un secondo e un terzo posto. Per questi risultati è merito anche delle opportunità che ci ha dato il Consorzio Cimone che, in una stagione molto difficile, ci ha permesso di fare ottimi allenamenti". Le gare dei Campionati italiani, organizzate dalla Polisportiva Disabili Valcamonica con la collaborazione del Consorzio Ponte di Legno Tonale, della Comunità Montana di Valle Camonica, la Fisip e la Fis e il patrocinio del Cip (Comitato Italiano Paralimpico), si sono disputate sulla pista Roccolo Ventura e hanno visto gareggiare circa 50 atleti delle varie classi paralimpiche (Standing, Sitting, Blind) in rappresentanza di 12 società sportive italiane alle quali si sono aggregate le nazionali di Gran Bretagna e Serbia.

Walter Bellisi