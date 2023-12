Sci, oggi si parte. Domani aperti anche altri impianti

Da oggi si scia sul Cimone. L’attesa apertura degli impianti è finita. Sarà un’apertura parziale, per il momento, ma grazie alle temperature previste sotto lo zero durante la notte, nei giorni seguenti saranno avviate altre piste. Si inizia con gli impianti a Passo del Lupo con la seggiovia triposto Faggio Bianco che serve la pista Blu campo scuola Betulla, mentre al Lago della Ninfa sarà operativo il tappeto Campo Scuola insieme alla pista adiacente. E già domani l’offerta si amplia. Il Consorzio Cimone ha annunciato l’avvio per sabato della seggiovia 6 posti Polle – Valcava, del tappeto di risalita coperto Pollicino e della seggiovia Lago della Ninfa. Il prezzo dello skipass sarà scontato. Gli impianti saranno in funzione il sabato e la domenica dalle ore 8,30 alle 17 e i giorni feriali dalla 9 alle 16,30. Da lunedì 11 dicembre rimarranno chiusi per permettere l’innevamento artificiale.

w.b.