Sci, oltre 4 milioni di aiuti. Ristori per impianti e hotel

Oltre 4 milioni sono destinati ai comprensori sciistici della nostra regione: 2 milioni alle imprese che gestiscono impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, e 2.067.219 per alberghi, ristoranti e rifugi. Unioncamere Emilia-Romagna ha approvato un bando per ristori a favore di attività dei comprensori sciistici della dorsale appenninica in difficoltà a causa della mancanza di precipitazioni nevose, in continuità con le precedenti collaborazioni sui ristori, e nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro con la Regione. Un sospiro di sollievo sul nostro Cimone. Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone, a nome di tutti gli operatori ringrazia la Regione Emilia Romagna, in particolare il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore Andrea Corsini, "che – dice – anche in questa occasione hanno dimostrato interesse per i comuni montani". Possono presentare domanda di ristoro le imprese che svolgano la propria attività nella sede legale o in una unità locale situate in uno dei comuni della Regione compreso nell’elenco dei comprensori sciistici e che hanno subito una diminuzione del fatturato nel periodo dal 1 ° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (dal 1° novembre 2021 al 15 gennaio 2022). Nel caso di imprese che gestiscano più attività la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella riferita al Codice Ateco ammissibile dichiarato. È necessario anche che siano attive alla data di presentazione della domanda e iscritte dal 1 ° novembre 2021, presso le Camere di Commercio competenti per territorio con i Codici Ateco richiesti da ogni singola misura per poter accedere ai contributi. Per quanto riguarda il calo del fatturato vale il principio generale del divieto di sovracompensazione per il quale il contributo concesso non può superare l’entità del calo di fatturato dichiarata. Ogni impresa può presentare domanda solo su una delle due linee di finanziamento non essendo prevista la cumulabilità. Il contributo sarà erogato alle imprese per le quali, l’11 dicembre 2023, Unioncamere Emilia-Romagna abbia acquisito dalle banche dati di Inps e Inail un Durc regolare.

Un mese di tempo per presentare le domande di contributo che dovranno essere inviate soltanto per via telematica, attraverso la piattaforma Restart, con identità SPID, dalle ore 10 del 9 novembre alle ore 12 del 24 novembre prossimo.

Le richieste di informazioni relative ai contenuti del bando possono essere inviate a Unioncamere Emilia-Romagna all’indirizzo email ristori@rer.camcom.it.

Walter Bellisi