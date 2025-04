Sci protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Lo sci freestyle è uno sport invernale spettacolare che comprende diverse discipline: Aerials, Moguls, Dual moguls, Ski cross, Freeski Halfpipe, Slopestyle e Big Air. Unisce lo sci tradizionale ad evoluzioni aeree ad alta velocità, vengono eseguiti salti mozzafiato e complesse rotazioni, si affrontano percorsi con rampe, gobbe e ostacoli; è una disciplina complessa ed emozionante che premia anche la creatività e l’audacia degli atleti, spingendo ad innovare costantemente e a superare i limiti di ciò che è possibile eseguire con gli sci ai piedi.

Le origini dello sci freestyle risalgono agli inizi del XX secolo ed inizialmente si trattava di semplici evoluzioni ed acrobazie eseguite per puro spettacolo; con il passare del tempo la disciplina si è evoluta, è entrata a far parte della FIS (Federazione internazionale sci), ha ampliato il numero delle discipline che ne fanno parte ed ha fatto il suo debutto olimpico come sport dimostrativo a Calgary1988.

È soltanto con i giochi di Sochi 2014 però che tutte le discipline del Freestyle entrano a far parte a pieno titolo del programma olimpico ed è con il prossimo appuntamento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che anche l’Italia sogna da protagonista.

Miro e Flora Tabanelli stanno lavorando per raggiungere il loro grande obiettivo e sogno, gareggiare ai Giochi puntando ad ottenere importanti risultati, nella splendida cornice di Livigno che ospiterà tutte le gare relative alle discipline del Freestyle. Le discipline nelle quali si cimenteranno i due fratelli cresciuti tra Sestola e Fanano saranno quelle del Big Air e dello Slopestyle.

La classe 3^A della scuola secondaria di Sestola fa il tifo per voi