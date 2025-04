Sciarpa biancorossa con dedica. Il benvenuto del club ai nuovi nati

Una sciarpa biancorossa con lo scudetto del Carpi cucito a mano e una lettera di benvenuto personalizzata da parte della società calcistica. E’ il regalo che da aprile ogni bimbo e bimba nato all’ospedale "Ramazzini" riceverà all’interno del progetto "Anagrafe biancorossa" presentato ieri dalla società del presidente Claudio Lazzaretti, in collaborazione con Ausl e col nosocomio carpigiano. Un’iniziativa pensata per creare un legame forte e duraturo tra i giovanissimi, le loro famiglie e la propria città con l’obiettivo è di far sentire "carpigiani" i nuovi nati sin dai primi momenti della loro vita, infondendo il senso di appartenenza e la consapevolezza dell’importanza di crescere in una comunità. "Quando il Carpi ci ha presentato il progetto – spiega la dottoressa Giulia Ciancia della Direzione sanitaria del Ramazzini – non abbiamo esitato, condividendone i valori di spirito di appartenenza e di comunità. Del resto la sanità è comunità e universale, è vicina ai luoghi di vita delle persone e concorre al benessere di tutti, sin dalla nascita. Inoltre l’anagrafe biancorossa dà valore al lavoro quotidiano dei professionisti dell’Ostetricia e Ginecologia e della Pediatria, che assistono al meglio donne e bambini nelle fasi di travaglio, parto e nei primi giorni di vita o in caso di necessità di salute, ordinari o speciali che siano". La sciarpa realizzata dallo sponsor Stefano Guidetti di Tessigoal è pensata e dedicata esclusivamente ai bambini e alle bambine appena nati di Carpi, diventando un vero e proprio "passaporto" biancorosso che accompagnerà i più piccolini nel loro cammino. "L’obiettivo è far nascere in futuro un vero e proprio quinto settore dello stadio ’Cabassi’ – ha spiegato Enrico Bonzanini, dg del Carpi – del quale ovviamente raccogliere i frutti fra una quindicina d’anni. Appena epsosto il progetto devo dire che siamo stati ’travolti’ dall’entusiasmo di medici e operatori di ostetricia a pediatria con cui esiste un rapporto duraturo da tempo". Sciarpa e lettera saranno consegnati alle famiglie dal personale sanitario dei due reparti. "Col Carpi lavoriamo bene da sempre – hanno confermato il dottor Paolo Venturini, direttore di ostetricia e ginecologia del Ramazzini, e Francesco Torcetta, direttore della Pediatria di Area Nord – e questa fidelizzazione è un concetto che ritroviamo anche nel nostro rapporto quotidiano con le famiglie. Anche noi siamo una squadra che mette passione in quello che fa". Miglior testimonial possibile per questo progetto non poteva che essere Federico Casarini, centrocampista biancorosso nato a Carpi che ha segnato domenica a Terni il gol della matematica salvezza in C della squadra di mister Serpini. "E’ un onore da carpigiano – le sue parole – poter essere testimonial di questa iniziativa. Ho girato per l’Italia tanto in carriera, ma non avevo mai visto un’iniziativa del genere e questo penso che sia un plus per Carpi e per il Carpi". Davide Setti