Sciarpa tricolore per quattro vicecomissari

Un importante riconoscimento ai funzionari della polizia di Stato di Modena. Ieri mattina i vicecommissari Ivana Decimo, Eugenio Di Prinzio, Stefano Monachese e Claudio Patrocli hanno ricevuto la sciarpa tricolore dal nuovo questore Donatella Dosi. In mattinata, infatti, presso l’aula "Emanuele Petri" della Questura si è tenuta la cerimonia di consegna della sciarpa tricolore ai vicecommissari del ruolo direttivo della polizia di Stato in servizio nella nostra provincia, nominati a decorrere dal primo gennaio 2023. La sciarpa tricolore simboleggia la funzione di autorità di pubblica sicurezza, prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai funzionari della polizia di Stato. In collegamento streaming con l’aula "Vincenzo Parisi" della scuola superiore di polizia di Roma, dove era presente il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani – sono state quindi consegnate le sciarpe tricolore ai vicecommissari, ritenuti operatori di comprovata esperienza, in particolare in ambito investigativo con una conoscenza specifica del territorio modenese maturata nel corso dei tanti anni di servizio reso presso la questura di Modena. A loro vengono riconosciuti da tutti il grande impegno e le elevate capacità e professionalità. Il questore, nel formulare gli auguri di un buon lavoro, ha ricordato loro che la nuova qualifica dirigenziale rappresenta un’importante gratificazione personale e professionale, che comporterà al tempo stesso maggiori responsabilità.