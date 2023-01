Scienza ed estetica animano Ago "Così la facciata prende vita"

Fino a domenica la facciata esterna di AGO Modena Fabbriche Culturali resterà illuminata con l’opera video curata dal collettivo auroraMeccanica. ‘Corpus’, questo il nome, prende ispirazione dal futuro di AGO e da tre delle diverse realtà che qui troveranno casa: i Musei Anatomici, il Museo della Figurina e la Piattaforma Lodovico. "Nel corso dei millenni – spiega Carlo Riccobono del collettivo auroraMeccanica – l’uomo ha utilizzato la scrittura e l’illustrazione per cercare di definire il mondo conosciuto, e di conseguenza se stesso. Questi tre elementi, immagine e rappresentazione del corpo, sono al centro della nuova opera video che abbiamo realizzato in collaborazione con FMAV Fondazione Modena Arti Visive a cura di Lorenzo Respi, che prende ispirazione proprio dal futuro di questo spazio che ospiterà diversi istituti culturali, collezioni, progetti digitali". La rielaborazione artistica prende, infatti, le mosse dai reperti dei Musei Anatomici dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dalle collezioni del Museo della Figurina e dai manoscritti digitalizzati sulla Piattaforma Lodovico – la Digital Library del DHMoRe – reinterpretati da un digital artist, una calligrafa e quattro performer. "Anatomia umana e rappresentazione del corpo sono i due poli intorno ai quali gravita l’opera – prosegue –. Da una parte, la scienza e la storia dell’evoluzione; dall’altra, l’estetica e la percezione di noi stessi. A unirli la parola, quella scrittura per natura ‘umana’ che nella sua forma grafica è segno e al tempo stesso immagine, ma che la rivoluzione tecnologica sta trasformando in ‘codice’ con l’uso dell’intelligenza artificiale. Presentiamo un antropocene umanistico dove l’uomo può ancora determinare se stesso in prospettiva evolutiva positivista". Il tutto avviene tre atti: La scoperta del corpo; La scrittura delle immagini; La ridefinizione del corpo, attraverso i quali auroraMeccanica indaga il processo di determinazione del corpo nel mondo contemporaneo. "Nel primo atto i gesti della calligrafa ripercorrono la storia della scrittura, dai tatuaggi agli algoritmi e svelano, attraverso la luce delle videoproiezioni, i corpi in tensione dei performer. Nel secondo atto i testi digitalizzati della Piattaforma Lodovico e le scomposizioni di forme ricavate da opere del Museo della Figurina danzano seguendo traiettorie e ritmi dettati da un algoritmo di analisi delle immagini. Nel terzo atto i reperti del Museo di Anatomia sono il punto di partenza per una rappresentazione astratta della disgregazione delle forme del corpo, ottenuta dalle analisi tridimensionali dei reperti stessi".

Maria Silvia Cabri