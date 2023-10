Sciocolà addolcisce il weekend con degustazioni e showcooking

’Sciocola’, il festival dedicato al cioccolato artigianale in programma da oggi a domenica, quest’anno celebra la musica in tutti i sensi anche con vere e proprie opere d’arte come le uova di cioccolato aerografate dal maestro pasticcere Nicola Giotti grazie alla sua tecnica coniata dopo 12 anni di studio: l’aerografia indiretta speculare lucida. Un meraviglioso connubio tra talento artistico e maestria artigiana, le quali raffigurano dal volto di Vasco Rossi all’interpretazione di Albachiara in quanto canzone decisamente iconica dell’artista fino ad arrivare alla copertina di Vado al massimo.

Arte grafica, arte musicale e arte artigiana si incontrano a Sciocola’ unico festival dedicato alle eccellenze. Da oggi le vie del centro di Modena saranno un vero tripudio di dolcezza, profumi e sapori il tutto accompagnato dalla musica. Disfide, showcooking, degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, presentazioni di libri, laboratori per bambini e spettacoli itineranti questo e tanto altro per il ricco calendario di eventi gratuiti che animerà il capoluogo estense accompagnando i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri.

La manifestazione è ad ingresso gratuito.