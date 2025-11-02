’Sciocolà’ anima il centro: "Opportunità per la città"

Circa 130 stand espositivi che costeggiano via Emilia dal portico del Collegio fino a piazza Matteotti, due fabbriche del cioccolato e un palco in piazza Grande che ospita spettacoli musicali e performance artistiche e teatrali. È "extra-large" – come l’ha definita il ceo di Sgp Grandi Eventi e organizzatore della manifestazione Stefano Pelliciardi – la settima edizione di Sciocolà, l’evento dedicato al cioccolato artigianale.

Anche quest’anno, a partire dal 30 ottobre, Sciocolà sta animando le vie del centro storico con show cooking, laboratori didattici, degustazioni e ospiti di fama internazionale come il pasticciere di origine tedesca Ernst Knam. "Un programma attrattivo e diversificato, pensato per coprire la fascia più ampia possibile di popolazione", ha spiegato Pelliciardi.

"Sciocolà si conferma una delle più grandi manifestazioni in Italia, addirittura la prima come numero di espositori e la terza per numero di visitatori", ha affermato l’organizzatore in occasione del taglio del nastro che ha ufficialmente inaugurato l’edizione 2025, andato in scena ieri mattina in una piazza Matteotti gremita di curiosi e visitatori.

"Quest’anno – ha proseguito Pelliciardi – sono presenti produttori di cioccolato provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Inoltre, i distretti più importanti e significativi del cioccolato, Modica, Perugia e Torino, sono adeguatamente rappresentatI in fiera".

La vicesindaca di Modena Francesca Maletti, presente all’inaugurazione, ha aggiunto che la manifestazione rappresenta una vera e propria "opportunità per la città, perché vuol dire che tante persone vengono a vivere questo bellissimo centro storico e vuole dire fare comunità e fare sicurezza, ma vuole dire anche promuovere i nostri prodotti". Infatti, come ha spiegato l’ingegner Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena, anche se "magari si può pensare che il cioccolato non sia un prodotto tipico della nostra città, è però tipica la capacità che abbiamo di trattare i prodotti alimentari, che è molto alta e di livello". L’eccellenza dei produttori di cioccolato del nostro territorio è stata elogiata anche da Cesare Galavotti, presidente territoriale dell’associazione Cna di Modena: "Per noi, questo evento rappresenta il saper fare artigiano".

Particolarmente apprezzata la scultura a grandezza naturale dedicata al celebre personaggio dei fumetti Lupo Alberto. Realizzata in massa di cacao senza zucchero, pesa 300 chili e ha richiesto 200 ore di lavoro; rende omaggio al celebre personaggio creato da Silver, autore modenese amato da generazioni. "Negli anni abbiamo realizzato tante sculture imponenti, come la Ferrari F2004 o la statua di Vasco Rossi – racconta Della Vecchia – Quest’anno, però, volevamo parlare anche ai più giovani. Lupo Alberto rappresenta perfettamente la nostra idea di dolcezza e ironia". La manifestazione si concluderà questa sera, alle ore 19, in piazza Grande, con uno spettacolo finale che prevede il coinvolgimento del pubblico nel lancio in simultanea di centinaia di palloni che coloreranno il cielo di bianco.

Pietro Menzani