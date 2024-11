Sciocolà, premiato Iginio Massari: "Bisogna dare sempre il massimo. L’ambizione è la chiave di tutto"

di Francesco Lolli

Il premio Ambasciatore del Gusto di Sciocolà è stato consegnato ieri pomeriggio nelle mani di un guru dell’alta pasticceria mondiale, Iginio Massari.

Un premio, come recita la targa, consegnato al Maestro "per il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana nella sua massima espressione".

La ricerca della perfezione, dell’eccellenza e l’ambizione sono infatti i cardini della sua carriera e della sua vita professionale. Valori che ritroviamo sul territorio modenese, "a partire da Bottura, che è la Formula 1 della cucina – commenta Massari – ma dietro alla ’facciata’ del successo c’è un’intera filiera di intelligenze e professionalità che si rispecchiano nel risultato finale: dalle maestranze, alle macchine, alle materie prime".

Il pasticciere ha ieri riavvolto il nastro, raccontando – nel PalaSciocolà gremito di piazza Matteotti – anche qualche aneddoto della sua infanzia, di quando sua madre teneva in giro per la cucina le mastelle col gelato e le creme a raffreddare nei primi anni del dopoguerra: "Una volta me ne ribaltai una addosso per sbaglio. Da allora mi piace pensare di essere un Obelix (il forzuto eroe dei fumetti famoso per essere caduto nel calderone della pozione magica da piccolo, ndr) ma della pasticceria".

"Solo attraverso i riconoscimenti possiamo portare avanti la nostra professionalità, solo attraverso le premiazioni possiamo avere una legittimazione del nostro valore – racconta orgoglioso Iginio Massari – Sono fiero di essere stato scelto come rappresentante del Gusto, che spesso, anche a livello alimentare, è soggettivo, quindi questo riconoscimento per me ha un valore ancora superiore".

Con 250 dipendenti e 6 negozi, l’ambizione resta creare innovazione, ma rispettando sempre le materie prime e le eccellenze del territorio.

"Usiamo solo prodotti italiani e stiamo virando nella scelta solo sul bio, un passo alla volta possiamo migliorare tutto il comparto produttivo italiano – spiega –. Quello di Modena è un territorio dalla grande competitività, e se un uomo non ha ambizione non può crescere. Il mio motto è ’ricerca la perfezione e non smettere mai’. E se si cade, bisogna rialzarsi più forti di prima. Ripartire e non piangersi mai addosso – continua il maestro Massari – Io di tradizionalista non ho proprio niente, a 55 anni ho deciso di cambiare tutti gli impasti del panettone, perché non si è mai arrivati". Poi una nota sul cioccolato: "La caratteristica più importante per un buon cioccolato è sapere di cioccolato... Io preferisco il fondente".

"Da quando abbiamo iniziato la kermesse di Sciocolà dedicata al cioccolato e il premio Ambasciatore del Gusto non poteva mancare un nome del calibro di Iginio Massari – afferma Claudio Medici, presidente CNA Modena –Sarà sempre più difficile trovare personaggi alla sua altezza, oggi con Iginio Massari, ieri con Massimo Bottura, in questa edizione abbiamo toccato i vertici dell’eccellenza culinaria".

"Iginio Massari è un’eccellenza, Modena è un’eccellenza come città, come sistema industriale ed enogastronomico, e pertanto le eccellenze non possono che andare di pari passo insieme" dichiara Paolo Zanca, assessore alle Attività Produttive del comune di Modena.