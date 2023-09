Sciopero a Campogalliano: "Non si può morire sul lavoro" - Sielte, i sindacati chiedono più sicurezza

"Non si può morire sul lavoro". Lo hanno ribadito all’unisono Cgil, Cisl e Uil, i tre sindacati riuniti ieri mattina insieme ai lavoratori a Campogalliano per il presidio innanzi alla Sielte, l’azienda che si occupa di infrastrutture per telecomunicazioni (sede legale a Catania, oltre 3000 lavoratori, 100 dei quali legati allo stabilimento modenese), della quale era dipendente Elias D’Elia, l’uomo di 61 anni morto mercoledì a Montecreto a causa di un infortunio sul lavoro. Tutti insieme davanti all’azienda per esprimere solidarietà alla famiglia di Elias D’Elia, e sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro.

"Si muore in guerra ma non sul lavoro – afferma il coordinatore territoriale Fistel Cisl – dobbiamo non abbassare ma arrivare a zero morti sul posto di lavoro". A essere coinvolti negli infortuni sul lavoro sono anche, e soprattutto, i dipendenti che hanno maggiore esperienza come conferma il dato statistico a livello nazionale.

L’attenzione alla sicurezza alla Sielte è alta ma serve fare ancora di più in termini di formazione e dotazione perché non si ripetano episodi di tale gravità. Tra le proposte delle sigle sindacali vi è anche quella di istituire una ‘patente a punti’ per qualificare le imprese e legare il rating sociale agli appalti. "Non si può morire a 61 anni poco prima della pensione – proseguono dalla UILC e UIL –. Certi tipi di lavorazioni vanno fatte fare ai ragazzi più giovani che devono però essere formati e noi chiediamo di incrementare la formazione".

Le organizzazioni sindacali sottolineano, inoltre, con forza la loro contrarietà alla riduzione delle ore di formazione da sedici a dieci per i settori ad alto rischio.

