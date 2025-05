Sciopero al Cavazzi. Il caso finisce in Regione

Dei problemi nella gestione dell’istituto scolastico superiore Cavazzi di Pavullo, per i quali mercoledì scorso i docenti e il personale Ata sono scesi in sciopero, a fianco dei quali hanno sfilato lungo le vie della cittadina studenti (erano già scesi in sciopero lo scorso febbraio per due giorni) e genitori, se ne parlerà in Regione. Il consigliere Gian Carlo Muzzarelli (Pd), in proposito, ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale con la quale chiede di "intervenire per garantire la continuità e la qualità all’offerta educativa". Spiega che "alla base della protesta ci sono gravi criticità gestionali e organizzative, mancanza di trasparenza negli atti amministrativi e nella gestione del consiglio d’istituto.

Una situazione - prosegue - che inevitabilmente produce malcontento anche fra gli studenti e le famiglie. Il quadro che emerge è di una vera e propria situazione che compromette il benessere della comunità scolastica e l’efficacia educativa".

Sostegno ai manifestanti anche da parte del Partito Democratico. Il segretario del Circolo Pd di Pavullo, Matteo Manni, e la responsabile Provincia a misura di studente dei Giovani Democratici della provincia di Modena, Anna De Lillo, denunciano "una situazione ormai non più sostenibile al Cavazzi" e chiedono "un cambio di rotta. La scuola – dicono - soprattutto in un periodo storico che vede il Governo minare le libertà e impoverire i luoghi della cultura, necessita di essere valorizzata e tutelata e, in quanto centro nevralgico della democrazia, ha bisogno di relazioni sane, non di tensioni".

Fratelli d’Italia, che ha partecipato al corteo degli scioperanti, afferma di essere "al fianco di chi vuole lavorare per mantenere l’eccellenza, e da subito ha criticato la massiva cantierizzazione che la Provincia ha calato dall’alto, ignara dei disagi che avrebbe arrecato. Monitoreremo le accuse importanti che sono state rivolte all’Amministrazione scolastica, vigileremo sugli impegni che il sindaco Venturelli si è assunto in sede di confronto, laddove lui stesso, con onestà intellettuale, ha citato l’ufficio scolastico provinciale, l’ufficio regionale e il Provveditorato, ovvero le sedi competenti. Ma non siamo disposti ad accettare le parole del Pd e del suo gruppo giovanile, che ha scelto di attaccare il Governo, di mistificare la realtà, accusando Giorgia Meloni di minare le libertà e impoverire i luoghi di cultura".

Lo sciopero, che ha avuto una vasta partecipazione, era stato promosso dai docenti e collaboratori scolastici, e da Flc Cgil Modena, Cisl Scuola Emilia Centrale, Gilda Unams Modena e Snals Confsal Modena.

w. b.