Sciopero all’acetaia De Nigris: "Premio aziendale da rinnovare"

Due giorni di sciopero della quasi totalità dei 30 dipendenti dell’acetaia De Nigris con sede a Santa Croce. E’ quello messo in atto ieri e giovedì dai lavoratori: "Quello che a tutela dei dipendenti chiediamo – spiega Rosa Damicco, sindacalista Flai Cicl – è il rinnovo dell’accordo aziendale sul premio. Stipulato per la prima volta lo scorso anno, è scaduto ad agosto e già da giugno abbiamo chiesto il suo rinnovo unitamente ad ulteriori tutele come i buoni pasto. Tuttavia le trattative con la proprietà si sono presto arenate. Lo stesso premio veniva riconosciuto ai dipendenti della linea produttiva e non ai dipendenti, noi invece ne chiediamo un’estensione. I lavoratori hanno fatto uno sciopero ‘parziale’ in alcune ore dei turni – prosegue la sindacalista – ma le restanti ore da svolgere in azienda sono state loro conteggiate come ‘ferie forzate’. La mobilitazione prosegue". "Non comprendiamo le ragioni di questa manifestazione – afferma Alessia Roncaglia, responsabile risorse umane degli Acetifici Italiani Modena, azienda del gruppo De Nigris –. Comprendiamo invece i gravi disagi economici che tutte le classi sociali stanno vivendo a livello nazionale e l’azienda nelle sue possibilità farà quanto possibile per attutire queste necessità dei lavoratori. Le trattative sono aperte".

m.s.c.