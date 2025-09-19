Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente a PesaroCandidati impresentabiliMassacrato in stradaSimone VagnozziAnti LeporeChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaSciopero dei dipendenti comunali
19 set 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Sciopero dei dipendenti comunali

Sciopero dei dipendenti comunali

Per i dipendenti di Comune di Medolla ieri mattina una giornata di sciopero tra banchetti e volantinaggi per esprimere la...

Per i dipendenti di Comune di Medolla ieri mattina una giornata di sciopero tra banchetti e volantinaggi per esprimere la...

Per i dipendenti di Comune di Medolla ieri mattina una giornata di sciopero tra banchetti e volantinaggi per esprimere la...

Per approfondire:

Per i dipendenti di Comune di Medolla ieri mattina una giornata di sciopero tra banchetti e volantinaggi per esprimere la loro indignazione dovuta ai continui rinvii da parte dell’amministrazione nel pagamento del salario accessorio. Nonostante gli accordi sottoscritti è dal 2019 che il personale del Comune non versa le spettanze dovute alla ventina di sue lavoratrici e lavoratori. I soldi – pare – siano stati accantonati dall’amministrazione, ma ogni dipendente si trova sospese somme che approssimativamente possono andare da 1.000 a 2.000 euro. L’adesione allo sciopero proclamato da FP Cgil è stato totale. "I dipendenti – ha commentato il sindaco Alberto Calciolari - hanno diritto di scioperare. Da parte mia non posso che ribadire quanto già dichiarato: il problema è di natura tecnico-amministrativa e come amministrazione siamo impegnati a risolverlo con una serie di proposte puntuali, oggetto di valutazione da parte del sindacato". Da parte sindacale si conferma che negli ultimi giorni qualcosa si è mosso. "Speriamo - dice per FP Cgil Veronica Marchesini – che si concretizzino con accordi e impegni veri e precisi già in questi giorni per tutte le spettanze ai lavoratori". La loro protesta ha trovato il pronto sostegno e solidarietà da parte della minoranza consigliare "Medolla al Centro". "Questa vicenda – ha detto l’esponente di centrodestra Roberto Reggiani - noi non l’abbiamo appresa solo attraverso la stampa, mai direttamente"

Alberto Greco

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoProtesta