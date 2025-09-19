Sciopero dei dipendenti comunali

Per i dipendenti di Comune di Medolla ieri mattina una giornata di sciopero tra banchetti e volantinaggi per esprimere la loro indignazione dovuta ai continui rinvii da parte dell’amministrazione nel pagamento del salario accessorio. Nonostante gli accordi sottoscritti è dal 2019 che il personale del Comune non versa le spettanze dovute alla ventina di sue lavoratrici e lavoratori. I soldi – pare – siano stati accantonati dall’amministrazione, ma ogni dipendente si trova sospese somme che approssimativamente possono andare da 1.000 a 2.000 euro. L’adesione allo sciopero proclamato da FP Cgil è stato totale. "I dipendenti – ha commentato il sindaco Alberto Calciolari - hanno diritto di scioperare. Da parte mia non posso che ribadire quanto già dichiarato: il problema è di natura tecnico-amministrativa e come amministrazione siamo impegnati a risolverlo con una serie di proposte puntuali, oggetto di valutazione da parte del sindacato". Da parte sindacale si conferma che negli ultimi giorni qualcosa si è mosso. "Speriamo - dice per FP Cgil Veronica Marchesini – che si concretizzino con accordi e impegni veri e precisi già in questi giorni per tutte le spettanze ai lavoratori". La loro protesta ha trovato il pronto sostegno e solidarietà da parte della minoranza consigliare "Medolla al Centro". "Questa vicenda – ha detto l’esponente di centrodestra Roberto Reggiani - noi non l’abbiamo appresa solo attraverso la stampa, mai direttamente"

Alberto Greco