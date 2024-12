Sciopero dei metalmeccanici a Modena: oltre 20mila operai in protesta per il contratto

Anche le tute blu modenesi hanno incrociato le braccia mobilitandosi a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici. "Abbiamo proclamato – hanno annunciato i tre segretari modenesi di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, Alessandro Bonfatti, Stefania Ferrari e Alberto Zanetti – otto ore di sciopero perché non ci sono risposte alle richieste sul rinnovo del contratto nazionale del comparto".

Sono oltre mille le aziende modenesi per oltre 20mila operai metalmeccanici coinvolti nella mobilitazione per il contratto. Nella giornata di ieri le lavoratrici e i lavoratori modenesi del comparto hanno aderito alle prime quattro ore di sciopero nelle ultime quattro ore del turno. Le altre quattro ore di sciopero verranno proclamate entro metà gennaio alla ripresa delle ferie. Le Rsu hanno comunque la possibilità di articolare in modo differente la mobilitazione ed hanno già cominciato nelle scorse settimane e continueranno a farlo nel corso del mese.

La mobilitazione è, infatti, iniziata nei giorni scorsi, dopo che il 12 novembre scorso le tre sigle sindacali hanno interrotto le trattative: in decine di aziende gli operai sono, così, già scesi in sciopero facendo sentire la propria voce con presidii davanti ai cancelli delle fabbriche.

Prima è stato il turno della Tecnonord di Modena, poi è toccato alla Mantovanibenne di Mirandola e successivamente alla Manitou di Castelfranco. Ma anche all’Annovi Reverberi, alla Caprari e alla Safim, tutte e tre di Modena. Ieri, invece, è stata la giornata clou della mobilitazione. Sul piede di guerra un po’ tutte le aziende metalmeccaniche della provincia. Tra queste Angelo Po, Torex, Rossi Spa, Pm, Zadi, Federal-Mogul, Ansa Tech, Fonderia San Possidonio, Tecno Cm e tante altre.

"Vogliamo far sentire la voce dei lavoratori metalmeccanici modenesi – hanno commentato ancora Bonfatti, Ferrari e Zanetti condannando in modo deciso la vera e propria contro piattaforma presentata da Federmeccanica a fronte di quella votata da oltre il 98% dei lavoratori e lavoratrici metalmeccanici – sul dissenso verso l’atteggiamento di Federmeccanica e per rivendicare un contratto dignitoso".

I tre segretari di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno continuato affermando che "non siamo per niente soddisfatti delle risposte di Federmeccanica che dopo 6 mesi di trattative ha di fatto negato e respinto le richieste su salario, precarietà, appalti. Sulla precarietà ci siamo sentiti addirittura rispondere che non ci sono precari nelle aziende metalmeccaniche, mentre è stato detto di no anche alla richiesta di 280 euro di aumento che nasce dal calcolo sulla base dell’inflazione programmata e del recupero economico di quanto perso in questi anni".

La piattaforma sindacale chiede di adeguare lo stipendio all’inflazione, a fronte di utili e fatturati rilevanti fatti dalle imprese in questi anni, mentre l’incidenza del costo del lavoro sul fatturato è diminuita.