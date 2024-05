"Sciopero nella ceramica, l’adesione è stata del 29,4%"

Martedi, in occasione dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del settore ceramico per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, i promotori (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil) avevano parlato di "adesione media del 90% e punte del 100% in diverse importanti aziende del comprensorio". Ieri la replica di Confindustria Ceramica, che sulla base della rilevazione effettuata, scrive l’associazione di via Montesanto, grazie alle risposte ricevute da 71 aziende che rappresentano l’80% della produzione nazionale con 16690 addetti, attesta "l’adesione allo sciopero nel settore è stata del 29,40%". Confindustria Ceramica conferma inoltre "la propria piena disponibilità a proseguire nelle trattative con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del CCNL" aggiungendo come "tale disponibilità si basa sulle proposte – composte da una cospicua una tantum e significativi incrementi dei minimi salariali – già formulate nel rispetto complessivo e convinto delle regole del Patto della fabbrica, per raggiungere un punto di necessario equilibrio tra le esigenze di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni e della sostenibilità delle imprese".