Sciopero, rischio paralisi . Manifestazioni e cortei : "Basta violenza in Palestina"

Anche Modena oggi si dovrebbe fermare. Dopo le manifestazioni andate in scena mercoledì sera e ieri pomeriggio, la Cgil ha indetto o sciopero generale in difesa della Global Sumud Flotilla, della Costituzione e di Gaza. Lo sciopero riguarda tutti i settori, pubblici e privati, dopo il blocco e gli arresti da parte dell’esercito israeliano di imbarcazioni e attivisti della Flotilla che stavano portando aiuti umanitari alla popolazione stremata di Gaza. A partire dalle 9, in piazzale Primo Maggio è previsto il concentramento del corteo che, dall 10 sfilerà per le vie della città. Hanno aderito Auser, Udi, Anpi, Arci, Modena per la Palestina, Udu e Rete Studenti Medi, Tefa Colombia Odv, Casa delle culture insieme ad altre sigle sindacali. La mobilitazione è dunque in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza ed è attesa una forte adesione: la Cgil ha chiamato a raccolta tutti i propri iscritti: dai lavoratori agli studenti, dai pensionati ai lavoratori, alle famiglie.

"Denunciamo il massacro e la deportazione del popolo palestinese – afferma Daniele Dieci segretario Cgil Modena – e protestiamo contro le folli rincorse al riarmo che sembrano ormai interessare il mondo intero. La proclamazione dello sciopero generale è stata vincolata all’attacco alla Flotilla ma è uno strumento per allargare quello che in Italia già esiste: una sensibilità che la Global è riuscita a vincolare. Il tema è anche questo orizzonte di guerra che è entrato fortissimo nelle nostre vite: da un lato la disumanizzazione in mondovisione a Gaza e, dall’altro, le politiche di riarmo che portano in una direzione che lavoratori e lavoratrici non vogliono. No al genocidio, no all’occupazione della Palestina, no alla distruzione dell’umanità". Il segretario era presente ieri sera anche davanti al Policlinico, dove è andato in scena un Flash Mob per i 1677 sanitari uccisi a Gaza. "Ho deciso di prendere parte al flash mob perchè ritengo molto importante esprimere solidarietà verso gli oltre 1600 sanitari uccisi nel conflitto nella striscia di Gaza, per richiamare l’attenzione verso ciò che sta succedendo – ha affermato Tommaso Baldini, medico del Policlinico – Il covid fu coinvolgente dal punto di vista emotivo, quando tanti colleghi morirono per aiutare i pazienti. Oggi quella stessa solidarietà la esprimiamo nel momento in cui vi è un nemico tangibile e non un nemico che all’inizio era così aleatorio e complicato; un nemico, quello di oggi che sta violando tutti quelli che sono i diritti internazionali".

Intanto il Comune di Modena avverte che "negli uffici pubblici e nell’erogazione dei servizi si potranno verificare alcuni disagi, ma saranno garantiti i servizi minimi essenziali". All’Anagrafe di via Santi "saranno regolarmente in funzione gli uffici di Polizia mortuaria, elettorale, residenze e Stato civile. Sono confermati gli appuntamenti per Carte d’identità elettroniche (Cie), certificati e autentiche e sarà garantita l’assistenza nella Casa residenza per anziani Vignolese, mentre nelle scuole e negli asili nido vengono fornite le comunicazioni di eventuali disservizi direttamente ai genitori.