Scippata la mattina in corso Duomo. Donna derubata del portafoglio. Un’altra anziana strattonata e ferita

Anziane nel mirino di scippatori e violenti rapinatori. Nel giro di due giorni altrettante pensionate sono state derubate in città. Ieri la vittima è stata scippata addirittura in pieno giorno (le 11 del mattino) e in corso Duomo, davanti a decide di cittadini che stavano passeggiando. La donna si è sentita ‘sfiorare’ e si è girata. Contemporaneamente alcuni passanti si sono accorti di quanto accaduto e hanno cercato di individuare e raggiungere il malvivente. L’uomo è però riuscito a far perdere le proprie tracce in pochi secondi, scappando con il portafoglio della pensionata tra le mani. Subito i testimoni hanno dato l’allarme e sul posto sono accorsi in poco tempo gli agenti della polizia locale, insieme ai colleghi della polizia di Stato. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei presenti per poi porsi alla ricerca dello scippatore. Utili alle indagini saranno sicuramente i filmati di videosorveglianza della zona. "Più si mette in risalto questo degrado più si prenderà coscienza del problema. Ormai la criminalità nella nostra città è fuori controllo – afferma un cittadino che ha assistito allo scippo – occorre intervenire al più presto. Ogni giorno i cittadini vengono presi di mira da balordi senza scrupoli". Infatti solo mercoledì mattina un’altra anziana è stata rapinata da un ignoto malvivente. L’uomo – pare uno straniero – si è avvicinato alla vittima e, con estrema violenza, le ha strappato dal braccio la borsetta. L’anziana, a causa della brutalità del gesto, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e sbattendo la testa. L’ennesimo episodio di criminalità si è verificato intorno alle 10 del mattino in via Piero della Francesca. La 85enne stava camminando per strada quando è stata raggiunta dal malvivente che, con mossa fulminea, l’ha strattonata e rapinata della borsetta. L’uomo si è poi dileguato nel nulla mentre alcuni passanti hanno lanciato subito l’allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno medicato l’anziana e l’hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti sanitari di rito. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, che si sono occupati degli accertamenti. Sono ora in corso indagini per risalire all’identità del rapinatore e saranno sicuramente passate al vaglio le telecamere della zona al fine di individuare il responsabile che dovrà sicuramente rispondere del reato di rapina. La 85enne è stata medicata all’ospedale di Baggiovara e dimessa dopo qualche ora con una prognosi di quattro giorni.

Valentina Reggiani