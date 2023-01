Sciroppo di teatro con Aron nel Bosco

Anche nel 2023 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie potranno nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Torna infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: 25 Comuni, 27 teatri, 79 spettacoli, 42 compagnie, il coinvolgimento di 167 pediatri, di 289 farmacie e di 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto.

Nella provincia di Modena il cartellone inaugura oggi alle 16.30 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola con “Il piccolo Aron e il signore del Bosco” di Alcantara Teatro.

Il biglietto adulti costa 6€, bambini 4€, con coupon Sciroppo di Teatro biglietto unico 2€. La biglietteria apre alle 15.30.

Lo spettacolo è scritto da Francesco Niccolini e interpretato da Sara Galli; regia Damiano Scarpa; assistenza alla regia Anna Rita Pizzioli; disegno luci Luca Telleschi; elaborazioni sonore Marco Mantovani; oggetti di scena Damiano Scarpa.

Aron ha sette anni, ride tanto, gli piace dormire e ancora di più fare l’esploratore. È capace di sogni bellissimi, gioca con gli animali e gli animali gli parlano. E non solo gli animali, anche il bosco: grazie a queste sue doti quasi magiche, e all’immensa generosità verso il mondo che lo circonda, il suo viaggio misterioso lo porterà a trovare le soluzioni giuste ai mali del suo villaggio e del bosco. Non sarà mai solo, Aron, nelle sue avventure: una capra, un coniglio, una papera miope e un ranocchio molto educato gli staranno sempre accanto, col freddo e con il caldo, di giorno e di notte. E quando non potranno seguirlo nella parte più ardua delle sue avventure, lo aspetteranno, visiteranno i suoi sogni e saranno pronti ad accoglierlo festosamente.