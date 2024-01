’Sciroppo di teatro’, le tre tappe. Robin Hood insegna a crescere

Domenica appuntamento con tre spettacoli del progetto di welfare culturale di Ater Fondazione ‘Sciroppo di teatro’ –voucher forniti dai pediatri per biglietti a 3 euro per bambini e accompagnatori –: al Comunale di Carpi alle 17 va in scena il Teatro Crest con ‘Giovannin senza parole’, alle 16:30 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola ‘Robin Hood’ di Armamaxa Teatro e al Troisi di Nonantola, alle 17, ‘Seggioline’ di Teatro Telaio. Partiamo da Carpi, dove ci troveremo in un paese nel quale la prima grande regola è obbedire agli ordini del ‘Capo’, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. Ma un giorno arriva nel paese un giovane che le regole non sa. Viene in questo modo affrontato il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola. Quanto a ‘Robin Hood’ di Sherwood, protagonista a Mirandola, è il fuorilegge per antonomasia, brigante e paladino, difensore del popolo sfruttato dai potenti. Raccontare la storia di Robin Hood offre, dunque, l’occasione di porgere ai bambini un messaggio semplice ma di valore universale: le regole vanno rispettate ma quando non sono ‘giuste’ bisogna trovare il coraggio di dire di no e di opporcisi. ‘Seggioline’ è invece uno spettacolo basato sulle tecniche del teatro d’attore non verbale e della clownerie, ideato da, e con, Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. Con un po’ di fantasia nell’ordine di ‘Lui’ e un po’ di ordine nella fantasia di ‘Lei’, i due personaggi inizieranno a trasformare le sedie che hanno intorno e a trasformarsi, a scoprire che l’altro non è così lontano da noi.

c.mas.