Scivola dentro un tombino, un operaio finisce all’ospedale

Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio intorno alle 14,30 a Pavullo lungo via Marchiani. Un operaio di 45 anni addetto alla lettura dei contatori dell’acqua è scivolato in un tombino profondo circa due metri. L’uomo, che lavora per l’azienda SoSel (in appalto per conto di Hera), stava svolgendo un intervento di lettura dei contatori interrati presso un edificio quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato nel pozzo. Nella caduta l’uomo ha riportato un sospetto trauma spinale e altre lesioni. Subito sono scattati i soccorsi; sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno aiutato l’operaio ad uscire dal tombino per consegnarlo al personale del 118. Una volta stabilizzato il quarantacinquenne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverato ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e la medicina sul lavoro.

Emanuela Zanasi