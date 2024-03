Scivola nel canale col trattore: riesce a salvarsi

Stava tagliando l’erba sul ciglio della strada che confinava col proprio giardino. All’improvviso, però, a bordo del suo trattorino, probabilmente a causa del manto erboso bagnato, è scivolato all’interno del canale Naviglio. Fortunatamente l’uomo è riuscito a liberarsi prima di essere ‘inghiottito’ dall’acqua, sul posto pompieri, subito intervenuti insieme ai sanitari del 118. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio in Strada Attiraglio, intorno alle 14. L’uomo, di mezza età e residente a pochi metri dal luogo dell’incidente è appunto scivolato col proprio mezzo nel canale Naviglio.

Fortunatamente (in questo contesto) il protagonista della vicenda non si era premurato di assicurarsi al mezzo con la cintura di sicurezza, altrimenti difficilmente sarebbe riuscito a liberarsi e così ad uscire dall’acqua. Ad accorgersi dell’accaduto un passante che subito ha dato l’allarme, accorrendo in aiuto del conducente. Mentre l’uomo è riuscito ad uscire dal canale, il trattore è finito sott’acqua ma sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che lo hanno recuperato e posto in sicurezza.

Il malcapitato fortunatamente è fuori pericolo e sarà sottoposto ad analisi di rito avendo bevuto l’acqua del canale.