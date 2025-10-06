Scivolone Cittadella. Colpaccio del Progresso

CITTADELLA

1

PROGRESSO

2

CITTADELLA: Anino; Boccaccini, Sabotic, Calanca; Carretti (42’st Orlandi), Dodaro (40’st Carrozza), Marchetti, Camara (22’st Barozzini); Caprioni, Sala (22’st Morello), Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Mandelli, Manzotti, Stopelli, Orlandi. All. Gori

PROGRESSO: Roccia, Barbaro, Giovane, Cestaro, Maltoni, Dandini, Odalo (45’st Mezzadri), Sansó (35’st Barbaro), Zattoni (19’st Mascanzoni), Calabrese (43’st Bonetti), Cola. A disposizione: Gelati, Cavini, Del Bianco, Cavazza, Stellacci. All. Scalini

Arbitro: Aureliano di Rossano

Reti: 18’ Sala, 35’ Calabrese, 32’st Mascanzoni Note: espulso al 30’st Sabotic per doppia ammonizione, ammoniti Dodaro, Dandini, Sabotic

Il Progresso fanalino di coda fa cadere l’imbattibilità casalinga dell’Allegretti di San Damaso e condanna la Cittadella alla seconda sconfitta di fila. Una domenica storta per la squadra di Gori, che era passata in vantaggio subito con Sala e nella prima mezz’ora sembrava padrona del campo, ma poi ha perso le distanze subendo prima il pari e poi il colpo del ko a 15’ dalla fine. Gori nel 3-4-2-1 sceglie Marchetti per Mandelli, conferma Camara esterno e schiera davanti Sala e Caprioni con Formato. La prima emozione dopo 10’ quando Dodaro ci prova dalla distanza chiamando il portiere Roccia alla parata plastica. Il Cittadella passa in vantaggio dopo 18’ con Sala quando Dodaro prova il tiro dalla distanza, la palla si stampa sulla traversa, si avventa l’ex Lentigione che firma l’1-0.

Il vantaggio dura però poco perché al 35’ Calabrese ristabilisce la parità su calcio di punizione. Nella ripresa dopo 12’ Dodaro ci prova direttamente da calcio piazzato, il centrocampista opta per la conclusione di potenza, l’estremo difensore bolognese si salva con una parata in tuffo. Gori si gioca anche Barozzini e Morello per vincerla, ma al 75’ la svolta: Sabotic prende il secondo giallo per proteste e subito dopo il Progresso raddoppia con Mascanzoni che batte Anino ribaltando il risultato.

La Cittadella prova ad andare alla ricerca del pareggio, colpendo anche una traversa con Caprioni ma le folate modenesi andavano a scontrarsi contro la retroguardia bolognese.