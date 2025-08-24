Scocca l’ora della Poesia. Festival di storie e racconti che punta al cuore di tutti

La poesia torna protagonista in città e provincia a partire da martedì, giorno in cui inizierà l’ormai tradizionale rassegna Poesia Festival, giunta alla XXI edizione, disseminata nei territori di tredici comuni. In questi vent’anni sono passati dal festival tutti i più importanti poeti italiani, molti stranieri di rilievo internazionale, intellettuali, critici letterari, musicisti, cantautori, attori, con sempre, intatta, l’ambizione pubblica, sociale e politica di avvicinare la poesia a tutti, perché la poesia è potenzialmente un bene di tutti, parla a tutti, può arrivare a tutti.

Si comincia, appunto, martedì, in piazzale Sant’Agostino a Modena, con una rilettura della vita e delle opere di Giacomo Puccini. Alle ore 21.30, la vita del celebre compositore lucchese verrà raccontata a un anno dal centenario della sua morte attraverso la sua musica, eseguita da Rebecca Brusamonti (soprano), Valentina Garavaglia (soprano), Xinrui Liu (tenore) e Angiolina Sensale (pianoforte e racconti), in una serata decisamente suggestiva.

Mercoledì poi, a Zocca alle ore 21, ecco un appuntamento dedicato a Sandro Pertini, il ’Presidente galantuomo, un hombre vertical’. Sul palcoscenico del Teatro Il Blasco andrà in scena lo spettacolo intitolato ’Sandro’, di Christian Poli: è Andrea Santonastaso (autore anche dei disegni) a raccontare il Presidente più amato dagli italiani, simbolo di libertà, democrazia e antifascismo, di ispirazione per molti poeti e scrittori. Monologhi e regia di Nicola Bonazzi, scene di Nicola Bruschi, videomapping di Francesco Massari, con una poesia di Edoardo Sanguineti.

Il terzo appuntamento è in programma giovedì a Vignola, e anche in questo caso il programma è particolarmente interessante. Nel XXI secolo sono sempre di più le poetesse con una larga fama nazionale, che hanno saputo imporsi sulla scena poetica, ed è a loro che viene dedicata, appunto, la serata di giovedì, alle ore 21, in piazza dei Contrari a Vignola, dove Erika Beneventi presenterà una serata tutta al femminile intitolata ’Speriamo che sia femmina (III edizione)’. Si tratta di una formula già sperimentata con successo nelle passate edizioni e che torna con nuovi ospiti: Serena Dibiase, Paola Loreto, Annalisa Manstretta e Daniela Pericone, quattro tra le più importanti poetesse del panorama italiano contemporaneo, leggono i loro testi accompagnate dalla musica di Francesca Carola e Maria Pia Carola (duo pianoforte sa quattro mani).

Venerdì ci si sposterà a Pavullo, in Piazza Montecuccoli (in caso di maltempo alla Galleria Francesco IV di Palazzo Ducale), con David Riondino in ’Se voi mi date orecchio. Personaggi e storie dell’Orlando Furioso’, quindi sabato alla Corte Castello di Levizzano, dove alle 21 la narrazione di Marco Peroni e gli interventi musicali di Mario Congiu daranno vita a ’Get up, stand up’, una storia di Antonio Gramsci su musiche di Bob Marley. Questo, insomma, il programma fino a sabato, ma il Poesia Festival andrà avanti sino al 5 ottobre, con appuntamenti imperbibili in tutta la provincia.