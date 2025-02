Scomed, a Ferrara una vittoria con autorità. Bene anche le ragazze

Prosegue la corsa in testa nei rispettivi campionati delle due squadre di vertice della Scomed Bomporto, impegnate rispettivamente in serie C maschile, e nel torneo femminile: in realtà le ragazze non hanno giocato nel week end, avendo già anticipato lo scontro al vertice con Civitavecchia, mentre i ragazzi sono andati a vincere con autorità sul campo del pericoloso Ferrara, mantenendosi alle spalle del fortissimo Camaiore, che fa un torneo a sé.

INLINE C9^G.: Forlì – Empoli 0-1; Camaiore – Gufi PR 23-0; Warriors FE - Scomed Bomporto 3-5; Riccione – Junior 3-0. CLASSIFICA: Camaiore punti 27, Scomed 20, Empoli 19, Riccione 16, Junior 8, Forlì e Warriors 6, Gufi (-1 punto) 5.

INLINE FEMM., 6^ G.: Edera Trieste - Devils Vicenza 0-16; HC Milano – Diavoli Milano rinviata: Torre Pellice – Tergeste Trieste 1-3. CLASSIFICA: Civitavecchia (*) e Scomed punti 15, Tergeste 12, HC Milano (*) 10, Devils Vicenza (*) 6, Diavoli(**) 4, Torre Pellice (*) 3, Edera 0. (*) = ogni asterisco una partita in meno.