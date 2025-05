Scomed Bomporto sfiora la Final Four di hockey inline, Camaiore vince ai rigori

La Scomed Bomporto sfiora il colpaccio che sarebbe valso la Final Four di serie B di hockey inline, costringendo prima all’extratime, poi ai rigori l’imbattuta capolista Camaiore, che però proprio con i penalty ha la meglio. Sfuma così il sogno per i ragazzi di Sala, che comunque chiudono bene una ottima stagione.

Vittoria esterna, e conferma del secondo posto, per la squadra femminile, che così approda alla Final Four per lo scudetto, con il sogno di fare lo sgambetto al fortissimo Civitavecchia.

HOCKEY PISTA B, 14^ G.: Amatori MO - Correggio A 0-12; Amatori PS - Scandianese 1-2; R. Scandiano - Pico Mirandola 6-1; Riposa: Correggio B.

CLASSIFICA: Correggio A 36, Scandianese 30, R.Scandiano 19, Amatori PS 17, Correggio B 11, Amatori Modena 6, Pico Mirandola 4.

RISULTATI HOCKEY INLINE, SERIE B 6^ G.: Scomed Bomporto - Mammuth RM 5-0 a tav.; Camaiore -Civitavecchia 7-1.

RECUPERO: Scomed - Camaiore 5-6 dtr.

CLASSIFICA: Camaiore punti 13, Civitavecchia e Scomed 10, Mammuth 1.

FEMMINILE, 14^ G.: Milano Devils - Devils VI 4-3 dts; Tergeste TS - Scomed 13.

CLASSIFICA: Civitavecchia punti 42, Scomed 33, Milano 30, Devils VI e Devils MI 19, Tergeste 18, Torre Pellice 5, Edera TS 0. (*) = un asterisco ogni partita in meno.