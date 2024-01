Scomed Bomporto, surclassata Imola e la ‘striscia’ continua

Continua la striscia positiva della Scomed Bomporto, che senza troppo faticare, surclassa in casa Imola grazie ad una doppietta di Orrù e Corazzari, e a ben en sei atleti a segno in totale: la netta vittoria consente ai gialloblù di risalire ancora in una classifica riaperta dalla vittoria di Empoli. Ora il campionato di serie C maschile si prende una settimana di sosta, tornando in pista ai primi di Febbraio: molto più lunga la pausa per le ragazze della squadra femminile, che tornarono in campo ad inizio Marzo , mentre nel frattempo ci sarà spazio per i tornei regionali giovanili, che vedono le squadre bomportesi in testa in quasi tutte le categorie.

HOCKEY INLINE C, 6^ G.: Forlì - Empoli 2-4; Scomed Bomporto – Imola 8-1; Viareggio – Parma rinviata; Riccione - Ferrara 7-1.

CLASSIFICA: Riccione punti 18, Forlì 15, Scomed (*), Empoli e Ferrara 9, Imola 4, Viareggio (**) 2, Parma (*) 0. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

r. c.