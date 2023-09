Scomparsa Modena: si cerca l'imprenditore Salvatore Legari

Abitazioni perquisite, cellulari e tablet ’scandagliati’ e soprattutto scavi nel terreno in cui, poco prima di sparire, aveva lavorato. Gli inquirenti stanno provando a chiudere il cerchio intorno alla scomparsa di Salvatore Legari, imprenditore edile di 54 anni, padre di due figli e da circa un anno residente a Modena con la compagna che, intorno alle 13 del 13 luglio scorso è uscito di casa per riscuotere un credito, nella frazione di Lesignana, poco lontano dalla città. I carabinieri, insieme a unità cinofile e ai vigili del fuoco, martedì hanno effettuato ricerche proprio a Lesignana, mentre ieri l’attività si è concentrata a Sassuolo, il luogo in cui il furgone dell’imprenditore è stato ritrovato dieci giorni dopo la sua scomparsa. La pista seguita gira intorno a un credito da 30mila euro che Legari pare avrebbe dovuto riscuotere proprio quel 13 luglio. Un uomo, al momento non indagato, l’avrebbe dovuto incontrare per saldare il dovuto. Ma questa persona ai carabinieri ha detto di non aver mai avuto occasione di pagare Legari, perché l’imprenditore non si sarebbe presentato all’appuntamento. Qualcosa nel suo racconto, però, non deve aver convinto gli inquirenti: da qui le perquisizioni nelle proprietà dell’uomo, a Lesignana e a Sassuolo e le verifiche sui cellulari e sui tablet, sottoposti a sequestro.

Valentina Reggiani