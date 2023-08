Scomparso a Modena Salvatore Legari: uscito il 13 luglio per andare al lavoro, non è più tornato

Modena, 4 agosto 2023 – Un mese è quasi passato ma ancora non si sa niente di Salvatore Legari, 54enne residente a Modena ma originario di San Pancrazio Salentino a Brindisi.

Il 13 luglio è uscito da casa per recarsi a lavoro in cantiere, a bordo del suo furgone, ma non è più tornato. È stata la compagna di lui a lanciare l’allarme, sporgendo denuncia ai carabinieri della locale stazione che hanno allertato anche i colleghi salentini.

Sono numerosi gli appelli social che sono stati lanciati da amici e parenti di Salvatore, anche se purtroppo non hanno dato i frutti sperati. Nella speranza che qualcuno lo riconosca, sono state anche divulgate diverse foto dell’uomo, con e senza barba.

L’ultima volta che è stato visto indossava una maglietta bianca con la scritta ‘Montanari Ceramiche’ sul petto, delle bermuda blu simil jeans e delle scarpe da ginnastica Puma nere. Il mezzo con cui si è recato a lavoro è un furgoncino bianco modello Citroen Jumpy, di targa FY764JS.

Per lavoro, Salvatore si spostava tra Modena e Bologna. Al momento sono in corso le ricerche.