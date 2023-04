Sconcerto per la maestra licenziata "Controlli soltanto ora, perché?"

Chi doveva farlo e quando si sarebbe dovuta controllare la documentazione della maestra di sostegno, della scuola primaria Castelfranchi di Finale Emilia, licenziata nei giorni scorsi? A due giorni della notizia pubblicata dal Carlino a scuola non si parla d’altro. Tra i primi ad interrogarsi e chiedersi, unanimemente, come mai nessuno se ne fosse accorto prima sono gli stessi genitori, dei tanti alunni, che attendono i figli all’uscita del plesso scolastico. Il provvedimento di esonero della docente 40enne, adottato dal dirigente dell’istituto comprensivo, deriva dalla mancata dimostrazione dei titoli richiesti per fare l’insegnante. La scoperta dei mancati requisiti sarebbe avvenuta nel momento della ricostruzione della carriera a cui, ogni biennio, sono sottoposti i docenti al fine di aggiornare le graduatorie interne. "La notizia ha suscitato molto scalpore – esterna la mamma di due alunni al primo e terzo anno – perché ci siamo chiesti come si fa a non accorgersi dell’assenza dei titoli necessari dopo tanto tempo. L’aggiornamento di queste graduatorie interne va bene, ma come può avviarsi una procedura di assunzione senza verificare da subito i titoli?". La giovane madre difende l’operato delle altre docenti che, a suo giudizio, sarebbe appannato dal clamore del provvedimento. "Abbiamo delle insegnanti in questa scuola che – espone la donna – rappresentano l’eccellenza. Dedicano attenzione ai nostri bambini con estremo impegno anche oltre l’orario scolastico. La primaria Castelfranchi non merita di essere messa in ombra da questo episodio". Non mancano neppure gli apprezzamenti a favore del dirigente scolastico: "Si è dimostrato persona competente scrupolosa e visita spesso le classi interessandosi agli alunni". "La maestra allontanata è stata in classe con mia figlia e per mia esperienza – precisa un’altra mamma – ha sempre lavorato sodo qui a Finale e non capisco come mai, in fase d’assunzione, non siano mai stati controllati i suoi documenti". Flavio Viani