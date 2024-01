Sconfitta l’Empoli, si rivedono i playoff

Sassuolo

4

Empoli

1

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Leone (40’ s.t. Knezovic), Baldari (1’ s.t. Vedovati), Lopes (44’ s.t. Pigati), Alvarez (19’ s.t. Chiricallo), Bruno, Falasca (40’ s.t. Piantedosi), Corradini. All. Bigica

Empoli: Seghetti, Majdandzic, Bacci (30’ s.t. Stoyanov), Corona (22’ s.t. Popov), Sodero (13’ s.t. El Biache), Indragoli, Tosto (22’ s.t. Stassin), Bonassi (13’ s.t. Gaj), Vallarelli, Bucancil, Dragoner. All. Birindelli

Reti: 9’ p.t. Corona, 29’ p.t. Corradini, 34’ p.t. Kumi, 39’ p.t. Falasca, 17’ s.t. Bruno.

Ritrova quella vittoria che mancava dal 2 dicembre, il Sassuolo Primavera, e si riaffaccia in zona playoff. Il 4-1 che i neroverdi infliggono all’Empoli, che pure era andato in vantaggio per primo, in avvio, la squadra di Bigica lo scrive già nella prima frazione di gioco, pareggiando e sorpassando rispettivamente con Corradini e Kumi e gettando poi i presupposti della sua nona vittoria stagionale con il tris di Falasca. Poco dopo l’ora di gioco il poker di Bruno ha consolidato il successo che regala al Sassuolo, da qualche settimana in difficoltà di risultati, nuove prospettive di classifica.