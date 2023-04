"Sconto sulle rette, pochi ne usufruiscono"

L’apertura delle iscrizioni ai nidi – potranno esserne accolte complessivamente circa 120 nuove presso le diverse strutture comunali – per le quali viene confermato lo sconto del 10% per chi addebiterà la retta sul conto corrente bancario eo postale riaccende la polemica tra partito democratico e Amministrazione Comunale.

Con Maria Savigni che, in consiglio comunale, fa presente come l’agevolazione riconosciuta a chi paghi con addebito ‘automatico’ sia, sostanzialmente, appannaggio di una minoranza, "mentre buona parte delle famiglie che frusicono dei servizi – ha spiegato l’esponente del pd - risultano penalizzate da questa misura, tra l’altro in un momento di difficoltà estrema, che vede tutte le politiche sociali, a più livelli, spendersi per diminuire le spese di servizi che invece a Sassuolo, di fatto, aumentano". La misura, assunta da tempo dall’Amministrazione Menani, è da sempre nel mirino dell’opposizione, e quest’ultima discussione tra maggioranza e oppsozione è solo l’ultimo capitolo di una vicenda cominciata nel 2020.

"Quando - ha ricordato Savigni – la Giunta scelse di aumentare del 5% le tariffe per tutti i servizi erogati dal Servizio Istruzione a decorrere dall’anno scolastico 20212022: la scelta prevedeva poi, come è noto, l’applicazione di uno sconto del 10% a favore di coloro che provvedono al pagamento con autorizzazione permanente all’addebito diretto su conto corrente bancario o postale. Ma i numeri – le conclusioni di Savigni – dicono che oggi l’addebito diretto non è abbastanza diffuso da tradursi in un beneficio per la maggior parte delle famiglie". Questo, in effetti, confermano i dati di cui ha dato conto l’assessore all’istruzione Alessandra Borghi, nominata comunque dopo il 2020. "Dai dati in possesso delll’Assessorato - ha detto Borghi in consiglio comunale - risulta che il numero delle famiglie che usufruiscono di addebito diretto su conto corrente bancariopostale, con relativo sconto del 10%, corrisponde a 673 su un totale di 1758 famiglie contribuenti". La percentuale relativa a tutti i servizi erogati - servizi educativi 0-3 anni, refezione scolastica, trasporto scolastico, prolungamento orario- rispetto al numero di contribuenti risulta quindi essere del 38,28 %, con la percentuale maggiore, pari al 50%, sui servizi educativi 0-3 anni, e, ha aggiunto l’assessore "è in continua evoluzione e risulta in aumento anche a seguito di campagne comunicative mirate". L’aumento delle famiglie che accedono allo sconto, ha tuttavia ribattuto Savigni, "non cambia la sostanza, e la sostanza è che per più della metà delle famiglie sassolesi questi servizi sono aumentati".

s. f.