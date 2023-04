Scontri a Italpizza Il tribunale assolve l’attivista Si Cobas "Diritto allo sciopero"

di Valentina Reggiani

"Assolto perché il fatto non costituisce reato". È la sentenza pronunciata ieri dal giudice Cermaria nei confronti di uno dei tanti lavoratori che prese parte ad uno sciopero organizzato davanti ai cancelli di Italpizza. Il lavoratore era finito alla sbarra con le accuse di lesioni a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine l’uomo, poi rinviato a giudizio, aveva colpito con un piede uno degli agenti al fine di allontanare un fumogeno lanciato contro i lavoratori ed aveva manifestato appunto senza che il presidio di quel giorno fosse stato autorizzato. "Il nostro assistito è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, nell’ambito del primo dei processi in relazione agli scioperi nel sito Italpizza, in particolare quello del 28 giugno 2019", sottolineano gli avvocati dell’imputato, Marina Prosperi e Marco Pellegrino. È un segnale importante, dopo 4 anni di indagini e processi, che si sia acclarata la legittimità di chi manifestava per ottenere condizioni contrattuali migliori e la cessazione dell’intermediazione di mano d’opera, presente nell’appalto da svariati anni ed oggi solo parzialmente risolta. "Il giudice ha dunque accolto interamente le nostre tesi", precisa l’ avvocato Marina Prosperi, che ha seguito il processo con il collega Marco Pellegrino.

"Abbiamo difeso l’atto di chi allontana un fumogeno lanciato nel corso di uno sciopero, tutelato fino a prova contraria dalla costituzione, e che non aveva alcuna volontà di ferire alcuno, ma semplicemente di difendere se stesso ed i propri colleghi, dai gas contenuti nel barilotto lanciato verso il presidio. Abbiamo difeso il diritto a scioperare, che è una cosa diversa da una manifestazione non autorizzata, perché nessuno deve autorizzare i lavoratori a scioperare, che il diritto se lo prendono da soli". Quello che si è concluso ieri a Modena è un processo ‘costola’ dei diversi in corso - tre in tutto - nei confronti dei lavoratori Italpizza e non solo. Infatti a febbraio si è svolta la prima udienza dibattimentale del maxi processo Italpizza, che vede imputate 66 persone tra sindacalisti, operai e giovani dei centri sociali che parteciparono alle manifestazioni, spesso caratterizzate da violenti disordini tra la fine del 2018 ed il giugno 2019.

Manifestazioni quotidiane davanti ai cancelli dell’azienda che, alla fine, hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio per tutte quelle persone ritenute responsabili di aver non solo bloccato l’attività ma anche causato lesioni a diversi appartenenti alle forze dell’ordine. Nel corso delle udienze sono state organizzate manifestazioni davanti al palazzo di giustizia al fine di rivendicare il diritto allo sciopero. Italpizza è parte civile nel procedimento (un atto dovuto, ha sottolineato l’azienda) e il giudice ha ammesso il sindacato Si cobas come responsabile civile in caso di condanna. Gli imputati rispondono di violenza privata, resistenza e lesioni. La prossima udienza si svolgerà nel 2024.