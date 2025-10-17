Scontro ad alta quota. Modena, prova di maturità

Normale provare a mantenere i piedi per terra e a tenere le acque il più calme possibili, lo impone il tempo e il periodo ancora embrionale della Serie B. Certo, normale. Soprattutto in chiave comunicativa, aumentare i carichi della pressione non farebbe bene a nessuno. La verità è che, nello sviluppo settimanale, Modena e Palermo hanno compreso benissimo che lo scontro di domenica può valere una fetta, seppur piccola per il momento, di una torta molto seducente.

D’altronde, per ora, lo dice la classifica. La capolista e l’inseguitrice, poco importa che siamo a metà ottobre: i protagonisti non differenziano i mesi dell’anno, ma cercano stimoli e alimentano le ambizioni a seconda del peso specifico che hanno i momenti. E questo è il momento più bello da vivere.

Dicevamo dello sviluppo settimanale. Il Modena, ad esempio, ha scelto di serrare i ranghi e isolarsi a Fiorano limitando al massimo parole e commenti (ad eccezione di Chichizola, ospite lunedì a Gialli di Sera, ma mancava una settimana all’appuntamento), creando un ambiente dedito al solo lavoro sul campo. Senza distrazioni che possano turbare una vigilia così importante. A Palermo, invece, non potevano far altro che lasciarsi coinvolgere dal pazzesco entusiasmo di una piazza che ha già riempito il ’Barbera’ con oltre 30mila presenze e che si preannuncia davvero un banco di prova importante per i canarini.

Due giorni fa i tifosi hanno incontrato Bardi, Corona, Pierozzi e Vasic, ad inizio settimana Pippo Inzaghi ha parlato a cuore aperto ai colleghi della Gazzetta dello Sport citando anche l’ex compagno Sottil ai tempi dell’Atalanta di Mondonico. Due modi differenti di caricare le rispettive formazioni, stessa considerazione dell’importanza dello scontro diretto. E ne rivedremo la filosofia in campo, lì dove i rosanero cercheranno immediatamente di trascinare la gente e il Modena, forte di un equilibrio e una solidità invidiabili, sarà capace di attutire lo sprint di casa per poi utilizzare le sue armi verticali quando sarà opportuno.

Inzaghi e Sottil non cambieranno molto, la difesa a 3 è un punto fermo. Tutti e due, anche l’ex tecnico del Pisa, sarà costretto a rinunciare a Bani ai box per un mese per un problema al flessore. Attesa per Antgonio Palumbo, occhi puntati su Pohjanpalo giustiziere più volte del Modena con la maglia del Venezia nelle stagioni scorse. Le ultime 48 ore di attesa, poi ne capiremo di più.

Alessandro Troncone