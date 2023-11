Scontro auto-camion, ferito un anziano

Incidente ieri mattina a Cavezzo, intorno alle 7.50 all’altezza di via Cavour, dopo la curva del voltone in direzione Ponte Motta. Un 70enne di Cavezzo, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con la sua auto, una Ford contro un camion che arrivava in senso contrario. Forse per distrazione, forse per il sole che impediva una corretta visibilità, l’automobilista è finito appunto frontalmente contro il mezzo pesante, restando incastrato nella vettura. Una ragazza si è subito fermata, prestando soccorso al ferito per poi dare l’allarme. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale ma, seppur ferito, non corre fortunatamente pericolo di vita.