Scontro auto-moto, feriti due minorenni

Momenti di paura ieri mattina a Sassuolo, quando a seguito dello scontro tra un’automobile e una moto sono stati sbalzati a terra due giovani minorenni. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto poco dopo le 13, all’intersezione tra via Palestro e via Legnago: un incrocio non lontano da via Bologna dove si trova il polo scolastico. Vista l’età e l’orario, pare molto probabile che i due giovani in sella alla moto stessero venendo via da scuola: alla guida della due ruote c’era un ragazzo di 17 anni, mentre il ‘passeggero’ caricato dietro era una ragazza di 15 anni. Nello schianto ad avere la peggio sono stati questi ultimi: il 17enne è stato portato all’ospedale di Sassuolo, mentre la ragazza a quello di Baggiovara. Per fortuna, nessuno dei due pare abbia riportato serie lesioni, ma contusioni che comunque richiedono accertamenti. Illeso invece l’automobilista alla guida della macchina. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, l’ambulanza e l’auto medica e gli agenti della Polizia locale. Questi ultimi hanno effettuato tutti i rilievi necessari ai fini della ricostruzione dell’incidente le cui cause sono appunto ancora al vaglio. Inoltre, vista la zona centrale e l’orario di punta per l’uscita degli studenti, i vigili hanno provveduto a gestire la viabilità bloccata, cercando di smaltire la file di macchine che si era creata. Il forte impatto tra i die mezzi ha richiamato molte persone che si sono fermate per capire cosa stesse succedendo e per prestare aiuto nel caso: la vista dei due giovani a terra aveva infatti destato molta preoccupazione nei passanti che, anche dopo l’arrivo dei mezzi di soccorso e della Polizia locale, sono rimasti a guardare l’evolversi della situazione.

Maria Silvia Cabri