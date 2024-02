Travolto da un’auto a un incrocio: scooterista muore poco dopo i soccorsi

Modena, 21 febbraio 2024 – Ennesima vita cancellata sulle strade. Il terribile schianto si è verificato intorno alle 19.30 all’incrocio tra le vie Salvo D’Aquisto e Falcone. La vittima, un uomo di circa 50 anni (sono ancora in corso le procedure di identificazione) è stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada in sella ad uno scooter.

Sul posto, allertati dai passanti, sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: gli operatori hanno tentato fino all’ultimo di rianimare la vittima ma lo scooterista è giunto cadavere all’ospedale di Baggiovara.

Troppo gravi purtroppo le lesioni riportate nell’impatto: è deceduto durante il trasporto verso il nosocomio. Sul posto sono subito intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno ora svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.

Pare che la vittima a bordo del suo scooter stesse percorrendo la strada in direzione di via Morane quando è finita contro una Ford che, sopraggiungendo dalla direzione opposta, era impegnata a svoltare in via Falcone. L’urto è stato tremendo e l’uomo è stato sbalzato con violenza a terra. Alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso allo scooterista, le cui condizioni sono apparse subito drammatiche. Immediatamente è stato allertato il 118 ma purtroppo gli sforzi dei sanitari di salvargli la vita sono risultati vani. Ora sul drammatico incidente sono in corso indagini: il tratto di strada è stato chiuso per svolgere i rilievi. Sotto choc ma illeso il conducente della vettura.