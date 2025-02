Scontro Baraldi - Borghi, il Pd tenta di mediare:: "Stop alle divisioni"

Per la consultazione elettorale che dovrà eleggere il sindaco ed il nuovo consiglio comunale c’è la data. Si voterà probabilmente l’11 maggio. E con l’approssimarsi del giorno del voto si fa sempre più aspra la frattura che sta dividendo il centrosinistra tra l’autocandidatura di Eva Baraldi e quella dell’ex sindaco Sauro Borghi. Questo nonostante il tentativo del Pd di trovare una composizione del ’braccio di ferro’ . Il 15 febbraio alle 18 il gruppo che si riconosce dietro la candidatura a sindaco di Eva Baraldi, nella Sala della Polivalente, si riunirà per una prima uscita pubblica dei suoi sostenitori. "Tu ed io – replica Baraldi a Sauro Borghi – abbiamo condiviso cinque anni di lavoro ed io sono sempre stata leale, ma, alla fine del mandato, ho scelto di non ripetere la stessa esperienza. Ora, il contesto è cambiato e con esso la necessità di rinnovare il modo di dialogare con la cittadinanza". La decisione di uscire pubblicamente allo scoperto ha reso certamente più arduo il compito del Pd locale, che dopo le dimissioni del suo segretario, ora sta tentando col segretario di zona Simone Silvestri, nominato commissario, una difficile mediazione. "Vogliamo rivolgere un appello a tutti – scrive il commissario Silvestri – affinché prevalga il buon senso e la responsabilità, e non le pur legittime aspirazioni dei singoli, affinché si eviti la divisione del centrosinistra e della coalizione. È una responsabilità che nessuno può assumersi con leggerezza. Si trovino le sedi e i modi per rimettere insieme i pezzi e ricomporre un quadro unitario e coeso. Ci aspetta un percorso complesso ma non impossibile". E poi il monito. "La scelta della classe dirigente del Pd e del centrosinistra crediamo debba avvenire in base al merito, all’adeguatezza e alla capacità di costruire consenso largo e unitario. Per questo chiediamo a tutti di fermarsi e mettersi a disposizione di questo percorso".

al.gr.