Scontro con auto, ferito motociclista

Gravissimo incidente venerdì sera intorno alle 19 in via Solimei a Castelfranco Emilia. Coinvolte nello schianto un’auto e una moto in sella alla quale si trovavano in sella in quel momento due amici. A causa del violento urto i ragazzi sono stati balzati a terra. Ad avere la peggio un 21enne che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale maggiore di Bologna. Il ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Ferito ma non in modo grave anche l’altro ragazzo di 15 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara dall’elisoccorso. Illeso invece il conducente del mezzo. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale di Castelfranco subito subito intervenuta sul posto. Pare si sia trattato comunque di uno scontro frontale forse legato ad un sorpasso azzardato.