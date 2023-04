Scontro con un’auto, motociclista grave

Un uomo di 38 anni di Novi è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri in viale Saltini a Correggio, nei pressi della rotatoria vicino al cimitero. E’ accaduto verso le 14. Si è trattato di uno scontro tra un’autovettura Renault Captur condotta da un ragazzo di 19 anni, abitante a Correggio, e una moto con a bordo un 38enne di Novi.

Ad avere la peggio è stato il centauro, finito sull’asfalto dopo lo scontro con la vettura, proprio sulla rotatoria. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, con l’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa locale e del personale dell’autoinfermieristica del San Sebastiano. Il centauro è apparso cosciente, anche se con vari traumi dovuti alla caduta. Secondo i primi accertamenti non sembra essere in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi, per completare gli accertamenti. Ha riportato trami di media gravità.

Antonio Lecci