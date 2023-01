Scontro frontale, grave una ragazza di 27 anni Traffico congestionato nell’ora di punta

Un grave incidente stradale è accaduto ieri verso le 17.45 a Riccò di Serramazzoni, lungo la Nuova Estense. A rimanere ferita in modo grave, una ragazza di 27 anni portata dal 118 all’ospedale di Baggiovara in codice rosso: per estrarla dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. E’ stata ricoverata in terapia intensiva. Feriti anche una 69enne e un 71enne, pare occupanti della seconda vettura, trasportati nello stesso ospedale in codice di media gravità. Secondo i primi accertamenti, si è trattato di uno scontro frontale pare in un tratto rettilineo nei pressi di un noto stabilimento ceramico.

L’incidente ha creato pesanti ripercussioni sulla circolazione in un orario di punta, in entrambi i sensi di marcia. Si è infatti creato un incolonnamento di auto e camion: i mezzi sono rimasti completamente fermi per oltre mezz’ora e molti hanno fatto inversione per cercare strade alternative. La situazione si è sbloccata solo in serata con la rimozione dei mezzi incidentati.