Scontro giunta-Pd: "Manca la visione di città"

A due anni dal ballottaggio (il 17 e 18 ottobre 2021) che ha incoronato Davide Venturelli sindaco di Pavullo, la politica locale si scontra sul bilancio dell’operato dell’attuale amministrazione. In questa occasione, sono il primo cittadino Davide Venturelli e il segretario del Pd Matteo Manni ad evidenziare punti di vista molto distanti tra loro. "In questo periodo, abbiamo dedicato gran parte delle nostre energie nel gettare le basi per la realizzazione di numerosi progetti che vedranno la luce nei prossimi anni – premette Venturelli –. Altri interventi, invece, sono già stati completati". Tra i progetti rivendicati dall’Amministrazione, spicca quello della nuova scuola media in zona stadio (i cui lavori dovrebbero iniziare entro l’anno) e il piano di ampliamento dei posti presso gli asili nido. Viene poi ricordato l’acquisto del terreno - sempre in zona stadio - dove si potranno realizzare il palazzetto dello sport e delle nuove scuole elementari. Sul lato infrastrutture, "è stata conclusa la prima fase di progettazione della nuova tangenziale (dal Malandrone alla rotonda della Mirage, ndr) - aggiungono gli amministratori - e sono state stanziate risorse per la progettazione dell’ultimo tratto della Pratolino-Malandrone".

Vengono rivendicati risultati anche sul piano edilizio, con il completamento dell’anello di lettura targhe attorno al paese, il piano di efficientemente energetico del comune e lo sblocco del cantiere per la Casa del Volontariato. Per la cultura, l’assessore Daniele Cornia ha lavorato per la realizzazione del progetto ‘La via delle Fiabe, per la Fabbrica delle Arti (aperta a Palazzo Ducale) e per il castello di Montecuccolo, con un piano di riqualifica del borgo in fase di elaborazione. Come detto, il bilancio dei primi due anni di amministrazione non trova d’accordo il Pd di Pavullo, che anzi si muove subito in attacco: "Nella stesura delle opere e decisioni prese, sindaco e assessori hanno finto di dimenticare quelle per loro più problematiche e che più hanno creato dissenso, come la Casa della Comunità per la quale c’è stata totale chiusura al confronto con i cittadini - bacchetta il segretario Dem Matteo Manni -. Le tanto vantate trasparenza e apertura sono state sostituite da silenzi imbarazzati, come sulla questione della area ex Esso, su cui ancora aspettiamo una risposta onesta riguardo i legami tra il sindaco ed i nuovi proprietari. Senza contare le mancanze nelle attività di ordinaria amministrazione, a partire dalla manutenzione delle strade, la segnaletica orizzontale e la cura del verde. Non si vedono poi risultati concreti sulle rotonde dei Baldaccini, del Sigma e di interventi per evitare ulteriori allagamenti del paese. Mancano la cura ed una visione per la nostra città, oltre alla capacità e alla volontà di lavorare per gli interessi di tutta la comunità".

Riccardo Pugliese