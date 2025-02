Scontro in bici in via Emilia Est: ferita una donna

Una ciclista di circa 70 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 9 in via Emilia Est, in corrispondenza dell’incrocio con via del Pozzo. Da quanto ricostruito dai presenti la donna è caduta in bicicletta dopo che un mezzo le ha tagliato la strada. Il conducente, in base alla testimonianza, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Subito sono partite diverse chiamate al 118 ma la donna ha potuto contare su un aiuto inaspettato. In quel momento infatti stava passando una squadra dei vigili del fuoco di rientro da un intervento. I pompieri si sono fermati per prestare il primo soccorso alla ciclista e darle conforto in attesa dell’ambulanza del 118. La donna, che ha riportato una sospetta frattura del bacino, è stata trasportata all’ospedale.

Emanuela Zanasi