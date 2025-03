Scontro sul centro di via Spontini: "La levata di scudi della sinistra vuole nascondere un errore?"

Continua a far discutere il ’caso via Spontini’ dove, con l’ok dell’amministrazione comunale, è stato concesso alla comunità bengalese uno spazio associativo. "La rapida e plurima levata di scudi del Ghota della sinistra modenese sul tema di via Spontini pare un po’ ’sospetta’ anche ai non addetti ai lavori – sottolinea Piergliulio Giacobazzi di Forza Italia (nella foto)– e lascia intendere che con le nostre interpretazioni ci siamo avvicinati al bersaglio grosso. Perché gli scudi si levano per difendere un valore o nascondere un errore. Ma quando è abbinata ad altro, come cercare di spostare l’attenzione su intolleranza, dare la colpa alla precedente amministrazione o, peggio ancora, si urla al razzismo, fa proprio pensare alla seconda delle due ipotesi. E, per carità, errare è comprensibile, ma difendere l’errore non va bene. Perché di solito chi ha ragione spiega e non attacca, ma la sinistra invece di una spiegazione ci ha dato un bell’esempio della teoria del ’Cavallo morto’, che riflette come alcune persone o istituzioni affrontino problemi evidenti che sono impossibili da risolvere, ma invece di accettare la realtà, si aggrappano a giustificarli. L’idea centrale è chiara: se scopri che stai cavalcando un cavallo morto, la cosa più sensata è scendere e lasciarlo. Tuttavia, nella pratica, spesso succede il contrario: invece di abbandonare il cavallo morto, si prendono misure come dar da mangiare al cavallo o sellarlo di continuo: parimenti accade nel nostro caso, la sinistra preferisce travisare la realtà e sprecare tempo, risorse e sforzi in attacchi inutili, piuttosto che accettare il problema fin dall’inizio e prendere decisioni più utili ed efficaci".

"Il cuore della questione – gli fa eco Giovanni Bertoldi della Lega – stia nel fatto che si sia voluto fare passare come luogo culturale un luogo di culto, in pratica una moschea. A nessuno può essere impedito di pregare, indipendentemente dalla propria religione di appartenenza, ma se le leggi dello Stato prevedono regole speciali quando si parla di moschee, è perché l’Islam è prima che una religione un sistema politico. Il luogo individuato può essere corretto, ma le cose vanno chiamate col loro nome e una moschea va chiamata moschea. Certamente l’affitto richiesto dal Comune per questa sede è irrisorio e poteva certamente essere più ragionevole (3000 euro all’anno comprese le spese di riscaldamento, luce, condominio, ecc. è un’inezia!), perché alla fine sono sempre i modenesi a pagare per comunità di immigrati che risultano inviare ogni anno milioni di euro ai loro paesi di origine e che possono contare sull’aiuto di paesi islamici per l’apertura di nuovi luoghi di culto. L’uso disinvolto dei beni comunali a favore delle associazioni islamiche non è una novità: è in continuità con l’amministrazione Muzzarelli che ha dato in concessione per anni l’area comunale di via delle Suore a condizioni scandalose, con una delibera fatta ad amministrazione comunale scaduta, il giorno prima delle elezioni del comune".