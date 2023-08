Scontro sul maxi cantiere Fd’I: "Fonderie a rischio? Il Governo non c’entra"

"Quello delle ex Fonderie è un progetto che si trascina da oltre 20 anni, c’erano ancora le lire. Se il Comune di Modena in tutto questo tempo non è riuscito a procedere coi lavori, non si capisce come possa oggi puntare il dito contro un Governo che si è insediato da meno di un anno". Si infiamma il dibattito politico intorno a uno dei maxi cantieri cittadini, quello delle Ex Fonderie. Il sindaco Muzzarelli, nei giorni scorsi, ha infatti lanciato l’allarme: "Il Governo vuole stralciare il finanziamento previsto in ambito Pnrr, è inaccettabile". Parole che hanno suscitato l’immediata reazione di Elisa Rossini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia: "Pensare di utilizzare il Pnrr per colmare le lacune delle amministrazioni locali su progetti in attesa di essere avviati da decenni è semplicemente inaccettabile – ha detto la consigliera – Ancor più inaccettabile il conseguente tentativo di scaricare sul Governo nazionale le mancanze di chi da sempre amministra il territorio e che ciclicamente rilancia promesse puntualmente disattese. I fondi del Pnrr sono stati pensati per altri scopi e la loro erogazione non può essere legata a questo tipo di intervento. I modenesi fortunatamente conoscono bene tutto questo calvario urbanistico e l’atavico degrado connesso a quell’area e sapranno come giudicare l’ultimo scaricabarile della giunta Pd".

Parole che, a loro volta, non sono cadute nel vuoto. "È incredibile – dice la segretaria cittadina del Pd Federica Venturelli – come Fratelli d’Italia sia sempre dalla parte opposta di Modena e tenti di sovvertire la realtà dei fatti per difendere un Governo che sta demolendo il Pnrr per evidenti incapacità politiche e gestionali. Per la consigliera Rossini – continua Venturelli – sarà un’estate di grande lavoro, visto che si è assegnata il ruolo di avvocata d’ufficio del ‘Governo dei rinvii’. È infatti il Governo Meloni che toglie i fondi Pnrr a progetti che li avevano ottenuti dopo aver partecipato al bando nazionale rigenerazione e ad altri bandi regionali, ma poi rinvia la decisione su come finanziarli, lasciando tutti nell’incertezza. Ed è sempre il Governo delle destre che annuncia i fondi per l’alluvione, ma poi rinvia i finanziamenti effettivi, e sposta al 2024 la decisione sulla Questura in Fascia A, rinviando quindi una soluzione strutturale per gli organici delle forze dell’ordine". Non solo, prosegue Venturelli: "La consigliera Rossini dimostra di non conoscere nemmeno il tema che più volte è stato illustrato in consiglio comunale. Il progetto Ex Fonderie nasce ben prima del Pnrr, e l’Amministrazione comunale ha ottenuto risorse già dalla scorsa consigliatura. Il progetto, il cui primo stralcio è in corso, è confluito successivamente nel Pnrr per decisione degli ultimi Governi nazionali che si sono presi la responsabilità di coprire le risorse dei bandi precedenti e armonizzare i tempi di realizzazione al 2026. Insomma proprio lo schema che il Governo Meloni vuole smantellare. Sulle ex Fonderie, però, il Comune non accetta la logica del rinvio, e va avanti con l’operazione di rigenerazione, rispettando gli impegni sui tempi e assegnando l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di uno dei tanti interventi che contribuirà a cambiare il volto della città e sarà motore di sviluppo per il territorio".