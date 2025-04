Scontro sul Piano estrattivo. Piccinini: "Un fallimento"

Dal gruppo consiliare di opposizione Nuovo San Cesario arrivano critiche per la bocciatura, in consiglio comunale, di una mozione per ridurre il piano delle attività estrattive sul territorio.

"A quindici anni dalla sua approvazione – rileva la consigliera Sabina Piccinini - la pianificazione delle attività estrattive si è rivelata un fallimento. Buonsenso vorrebbe che le previsioni venissero riviste. La maggioranza di centrosinistra, invece, ha respinto la richiesta di stralciare e mai autorizzare la ghiaia ancora da scavare nella frazione di Altolà. Magra consolazione constatare che "noi l’avevamo detto", che le quantità stabilite nel 2009 da Comune e Provincia erano assolutamente fuori dalla realtà".

Dall’altra parte il sindaco Francesco Zuffi replica: "Le valutazioni della Lista Nuovo San Cesario sono parecchio confuse. Sono valutazioni che peraltro non trovano riscontro nella realtà, visto che le quote "congelate" di Altolà non sono ancora state pianificate, e l’eventuale escavazione - su cui ancora nulla è stato deciso - sarà condizionata ai fabbisogni provinciali di ghiaia. Al momento non vi è ancora nulla di certo, per cui le accuse della Lista Nuovo San Cesario paiono essere il consueto processo alle intenzioni. Se poi si parla di tutela di Altolà, siamo quasi al paradosso, dato che la stessa Piccinini ha portato in consiglio comunale una mozione per fare scavare all’Altolà i quantitativi previsti nella Cava Ghiarella, altro che tutela della frazione".

m.ped.