Scontro sulla nuova rotatoria: "Si è ’ristretta’ dopo il primo studio"

E’ polemica a Vignola tra opposizioni e maggioranza sulla rotatoria della Pieve. A criticare è il consigliere di Vignola per Tutti Angelo Pasini, che a nome di tutti i gruppi di minoranza commenta sarcastico: "Aiuto, mi si è ristretta pure la rotatoria!". Tornando poi sul "tecnico", aggiunge: "Il quadro economico del progetto datato agosto 2020 non è stato aggiornato agli aumenti dei materiali da costruzione prima di presentarlo al bando Pnrr 2021. Un grave errore. Il finanziamento ricevuto si è quindi rivelato "corto" e la rotatoria si è "ristretta". Già ad occhio si notava che c’era qualche differenza sostanziale tra il progetto di fattibilità che avevamo approvato nel 2020 e l’opera realizzata. Da un accesso agli atti, risulta ad esempio che la carreggiata interna nel progetto di fattibilità era prevista larga 8,50 metri, invece è stata ridotta a 7. Il ramo di accesso dalla Circonvallazione verso Marano, poi, nel progetto 2020 era più esteso rispetto a quello realizzato a "gomito".

E ancora non ci sono dei pannelli di preavviso che anticipano per tempo ai conducenti dei mezzi in transito la nuova rotatoria. Infatti, già ci sono stati i primi incidenti". Dall’amministrazione comunale replicano: "Ancora una volta il consigliere Pasini racconta strumentalmente una verità parziale. La rotatoria della Pieve, ora in fase di completamento, rispetta completamente la normativa. Il fatto che il progetto esecutivo sia difforme rispetto allo studio di fattibilità, è non solo normale, ma necessario. Lo studio di fattibilità, infatti, è una previsione, il progetto definitivo e ancor più quello esecutivo rappresentano invece l’idea calata nella realtà. Il progetto esecutivo della rotatoria della Pieve ha dovuto tenere conto, ad esempio, dei sottoservizi presenti, in particolare quelli relativi alla telefonia mobile. Quanto ai finanziamenti ottenuti, questi risultano adeguati al progetto. Bisognerebbe avere maggiormente a cuore il bene della comunità, non solo la propria parte politica!".

Marco Pederzoli