Scontro sulla sicurezza "Niente fascia A per la questura? Ma avremo più agenti"

di Roberto Grimaldi

Tutto è partito da qui: il governo ha bocciato l’emendamento, a firma dei parlamentari modenesi del Pd Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, per innalzare il livello della Questura modenese, che doveva alzarsi fino alla fascia A. Da qui gli strali del parlamentari Dem: "Si tratta di un vero e proprio schiaffo alla città, il governo non può girarci le spalle in questa maniera". Sull’argomento ieri si è espresso anche il capogruppo dei Dem in Consiglio, Antonio Carpentieri: "La bocciatura dell’emendamento proposto in Parlamento dai deputati e senatori modenesi – sostiene Carpentieri – è l’ennesimo schiaffo che questo Governo regala alla nostra città, una città della cui sicurezza e del cui presidio, evidentemente, a Roma non interessa nulla. Una destra che a parole prometteva sicurezza ma che alla prova dei fatti, dimostra la sua vera linea: sicurezza zero, attenzione per gli operatori zero, rispetto per i cittadini zero! E oggi, dov’è la nostra destra? Perché gli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia locali non dicono una parola e non muovono un dito per dire al Governo che porta i loro colori e sventola le loro bandiere di dare seguito alle parole spese in campagna elettorale? Manca il coraggio? Probabilmete per la destra locale conta di più non disturbare il Governo che fare gli interessi dei modenesi".

Dall’altra sponda politica risponde un altro parlamentare modenese, Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia: "La fascia A arriverà, state tranquilli. Intanto ci batteremo per cose più pratiche, sempre riguardo alla sicurezza".

Secondo Barcaiuolo infatti, nella percezione della gente conta altro: "Il governo Meloni assumerà tremila agenti in più di polizia. Questo vuol dire che ne arriveranno anche a Modena, nell’ordine delle decine. Ed è questo alla fine che è importante per la gente, che giustamente pretende maggiore sicurezza: vedere più esponenti delle forze dell’ordine sulle strade. La questura di fascia A comporta una maggior presenza di funzionari e stipendi più alti per loro. Si tratta di dettagli che la gente comune non precepisce come importanti – spiega Barcaiuolo – chi non si sente sicuro vuol vedere un maggior spiegamento di forze".

Questo non significa che il passaggio di livello della questura di Modena non sia più in agenda: "Arriverà anche l’innalzamento in fascia A, vedrete. Sarebbe già arrivato, ma purtroppo, come sapete, in questo momento le risorse urgenti sono da destinare alla Romagna, per cercare di arginare i danni dell’alluvione. In questo momento è lì che servono risorse. Sono in arrivo due miliardi per una risposta immediata alle esigenze di chi in questo momento ha perso tutto o quasi. Poi ci saranno due temi importanti da affrontare in Romagna, come quello del lavoro e quello dei danni all’agricoltura, settore dove al momento la situazione è drammatica. Ecco perché all’improvviso sono mancate le risorse a progetti che sembravano già avviati. Ma presto il governo penserà anche alla questura di Modena".

Per quanto riguarda la proteste del Pd, Barcaiuolo le rispedisce così al mittente: "Il centrosinistra è stato al governo per dieci anni e non è mai riuscito a far avere il livello A alla questura di Modena. Non solo: in questi dieci anni abbiamo perso 150 uomini tra gli agenti di polizia, mai più rimpiazzati. Adesso il governo Meloni si appresta ad assumerne tremila. La differenza mi sembra abbastanza chiara".