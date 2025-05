"Scontro sulla sicurezza, Rossi si dimetta"

E’ bufera sulla consigliera comunale del Pd Sara Rebecca Rossi, per la quale Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Macchioni chiedono le ’dimissioni immediate’. Il tutto dopo il consiglio comunale di giovedi, a margine della discussione di un ordine del giorno con cui la Lega chiedeva di dotare di taser gli agenti di Polizia Locale. Detto che il documento è poi stato ritirato "e non sottoposto al voto – spiegano le opposizioni - per i troppi emendamenti proposti dal Pd" resta da aggiungere come Rossi, nel corso del suo intervento, abbia lamentato la presunta deriva autoritaria che starebbe prendendo la gestione dell’ordine pubblico e, citando fatti di cronaca nazionale e stigmatizzando il clima che si sta creando, ha aggiunto come "Sassuolo non fa eccezione, come confermato dai fatti del 2021".

I fatti, ricapitolati da Rossi, attengono alla vicenda che vede alcuni agenti della Polizia Locale a processo per presunti maltrattamenti nei confronti di uno straniero. "Il taser è potenzialmente letale e non è un’arma a rischio zero", ha concluso Rossi, ma i riferimenti alla PL sassolese hanno scatenato la polemica. "Dichiarazioni – secondo i consiglieri di minoranza - offensive nei confronti di chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini. La consigliera ha espresso commenti irricevibili sentenziando addirittura la condanna nei confronti di alcuni agenti in servizio, accusati di un episodio di violenza e innocenti fino a prova contraria".

Le minoranze definiscono "gravissimo che un consigliere comunale formuli giudizi che spettano alla magistratura con un processo in corso e nei confronti di dipendenti di quel Comune che dovrebbe rappresentare". Dichiarazioni, quelle di Rossi, a proposito delle quali interviene anche il sindaco Matteo Mesini. "Fino a quando non c’è una sentenza passata in giudicato – scrive il primo cittadino – vige la presunzione d’innocenza: nessuno dell’Amministrazione ha mai avuto, e mai avrà, intenzione di lasciarsi andare a commenti o giudizi sull’operato di agenti che godono della nostra totale fiducia". Un chiaro messaggio di sostegno alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine ("Tutti noi stiamo affrontando con serietà i fatti che hanno riguardato la Polizia Locale, senza giudizi prematuri e tutelando il valore del lavoro svolto dagli agenti e dai dipendenti comunali") ma anche una presa di posizione rispetto a quanto emerso dal dibattito consiliare.

"È inaccettabile che il centrodestra tenti di creare tensioni all’interno delle istituzioni, mettendo in discussione la serietà e la coesione del lavoro portato avanti. Mi aspetto al contempo dagli esponenti di maggioranza più attenzione nel citare fatti dolorosi. Servono rispetto, prudenza e senso istituzionale, non strumentalizzazioni".

Stefano Fogliani