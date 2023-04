Scontro sulla via Emilia Muore muratore di 38 anni, ferito l’autista del camion

Spaventoso incidente stradale ieri mattina sulla SS9 variante della via Emilia nel territorio di Anzola. Il bilancio è di un automobilista modenese morto sul colpo, di un camionista ferito in maniera non grave e di camperista illeso. La vittima è un cittadino tunisino Rebai Najmeddine, 38 anni, residente a Modena, di professione muratore per conto di una ditta edile di Molinella. L’incidente, che ha visto coinvolti un’automobile Fiat Punto guidata dal tunisino, un autoarticolato e un camper in maniera marginale, si è verificato intorno alle 11 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del magrebino, i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito, la polizia locale del servizio unificato Anzola – Sala e addetti dell’Anas. La SS9 variante della via Emilia è infatti di competenza dell’Anas. Da quanto si è potuto apprendere al chilometro 122 si è verificato lo scontro frontale tra l’automobile e il mezzo pesante. Nell’impatto è rimasto danneggiato anche un camper il cui autista è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei militari dell’Arma e da quanto si è potuto apprendere il tunisino, che era solo in macchina, procedeva in direzione di Bologna quando per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con il mezzo pesante che procedeva nella direzione opposta. Il camion e l’automobile sono finiti fuori strada e nel violento urto la Fiat Punto si è semi distrutta e il conducente non ha avuto scampo morendo sul colpo. L’autista dell’autocarro e stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale con un codice di medio bassa gravità. Mentre i pompieri hanno anche spento un principio d’incendio al vano motore dell’autocarro. Il tratto di variante alla via Emilia teatro dello scontro mortale è rimasto chiuso per permettere i rilievi, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia delle carreggiate. La chiusura ha causato problemi alla viabilità visto che si sono formate lunghe code e solamente nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità. Sempre in questo tratto, alcuni anni fa, si verificò un altro incidente mortale.

Un’automobile con quattro giovani del Camerun a bordo alle prime luci dell’alba finì fuori strada, forse per un colpo di sonno del conducente, e nell’impatto morì una ragazza di 21 anni. E sempre un incidente mortale sulla variante alla via Emilia si è verificato più di recente, lo scorso novembre al chilometro 124, ed ha visto la morte di un agente immobiliare di 54 anni di Bologna.

Pier Luigi Trombetta